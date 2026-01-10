Agradece alcalde trabajo conjunto con comités vecinales en Riberas del Bravo

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal reconoce la participación ciudadana y entrega apoyos alimentarios por la cuesta de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar agradeció el trabajo y la colaboración de los comités vecinales durante el último año, al considerar que su participación es clave para identificar y atender las necesidades reales de las colonias de Ciudad Juárez.

El reconocimiento se realizó durante un encuentro en el Centro Comunitario de Riberas del Bravo, donde el alcalde destacó la labor cotidiana de las y los vecinos en favor del mejoramiento de sus comunidades y del entorno urbano.

“Lo que ustedes hacen en su comunidad para tratar de mejorarla se valora. Por nuestra parte, vamos a seguir echándole muchas ganas para sacar a Ciudad Juárez adelante”, expresó el edil ante los asistentes.

Pérez Cuéllar subrayó que el trabajo coordinado entre ciudadanía y gobierno permite fortalecer la gestión pública y orientar los esfuerzos institucionales hacia problemáticas prioritarias en los distintos sectores de la ciudad.

En el marco del evento, la Dirección General de Desarrollo Social realizó la entrega de piernas de puerco, como parte del programa anual de apoyo alimentario que el Gobierno Municipal implementa durante la temporada invernal para respaldar la economía de las familias más vulnerables.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que la meta es distribuir cerca de 10 mil piezas en los próximos días, con cobertura tanto en zonas urbanas como en el área rural, como parte de la estrategia social de atención por la cuesta de enero.

Estas acciones forman parte del esquema de apoyos municipales que buscan mantener cercanía con la ciudadanía y fortalecer la participación comunitaria en el desarrollo de Ciudad Juárez.

