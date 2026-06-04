Agilizará Municipio trámites para eventos deportivos en Ciudad Juárez

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Regidores y dependencias municipales acordaron mejorar la coordinación para carreras pedestres y eventos atléticos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión del Deporte y Cultura Física sostuvieron una reunión con personal de distintas dependencias municipales para fortalecer la organización de eventos deportivos en Ciudad Juárez.

La coordinadora de la comisión, Karla Michaeel Escalante Ramírez, informó que el encuentro tuvo como objetivo establecer mecanismos de coordinación más eficientes entre las áreas involucradas en el Circuito Atlético Pedestre.

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En la reunión participaron representantes de Protección Civil, Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Limpia, Comunicación Social y Dirección de Gobierno, además de la regidora Mayra Karina Castillo Tapia.

Uno de los principales acuerdos fue unificar criterios de actuación para mejorar la atención a promotores deportivos y organizadores de carreras pedestres.

Escalante Ramírez señaló que también se busca informar con mayor anticipación a la ciudadanía sobre cierres temporales de vialidades, rutas alternas y recorridos de las competencias.

La regidora destacó que los eventos deberán cumplir con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de corredores, familias y asistentes.

Como resultado de la reunión, se estableció un protocolo para simplificar procedimientos administrativos, reducir trámites innecesarios y ofrecer orientación clara sobre permisos, documentos y dependencias involucradas.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan impulsar el deporte organizado, fortalecer la colaboración institucional y facilitar actividades que promuevan la salud, la convivencia familiar y la participación ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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