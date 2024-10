Adquiere la J+ equipo por valor de 65 mdp

Publicidad - LB2 -

Más de 200 millones de pesos ha invertido la J+ durante los tres años de la actual administración en la adquisición de unidades y equipo para sus diferentes áreas, incluidas las 36 unidades que fueron entregadas en el evento que tuvo lugar la mañana de este miércoles en el estadio de béisbol Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Se trata de 25 camionetas tipo pick-up 4×2 de cabina sencilla modelo 2024, dos vehículos de carga tipo furgoneta modelo 2024, dos equipos seminuevos de desazolve con sistema de succión y presión de agua, seis retroexcavadoras 4×4 con extensión modelo 2024 y un sistema integral de cámara robot para videoinspección.

La inversión en las 36 unidades que se entregaron hoy fue de 65 millones 778 mil 915.69 pesos para sumar 206 millones 78 mil 760.10 pesos.

Acompañado de todos los directores de las diferentes áreas de la J+ y de la junta directiva del sindicato de trabajadores, Sergio Nevárez Rodríguez comentó que la fuga que se registró ayer martes en Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, fue generada por una empresa externa, pero la atención rápida se logró gracias al equipo con el que ahora se cuenta.

“Es cuando valoras la inversión en equipo. Cómo la reacción se da inmediatamente. Duramos como cinco horas. La reacción rápida, sin equipo, no sirve de nada. Aunque tengas gente preparada, no se puede hacer nada sin el equipo necesario. Lo que les quiero decir es que vamos a seguir invirtiendo, vamos seguir renovando el equipo. Sabemos que el crecimiento de la ciudad y la infraestructura que tenemos, que en muchos casos ya está totalmente vencida y obsoleta, nos ocupa listos y preparados y nosotros no vamos parar en ese sentido”, señaló.

Asimismo, resaltó que la gobernadora, Maru Campos, siempre ha dicho que el agua será su legado y que inversiones como esta lo evidencian.

Óscar Ibáñez, presidente del Consejo de Administración de la JCAS, comentó que con la gobernadora platicó sobre la importancia del servicio público en la prestación del agua “porque es un tema que se tiene que estar atendiendo todos los días y a toda hora. Requiere una capacidad de respuesta inmediata para atender un asunto que se va a estar presentando todos los días y a toda hora. Entonces, me da mucho gusto cuando vemos esta entrega de equipo porque este equipamiento nos permite garantizar el servicio las 24 horas los 7 días de la semana para que la gente pueda obtener una respuesta”.

Durante el evento, el doctor Luis Villalobos Álvarez, director administrativo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, resaltó el gran esfuerzo que se está haciendo por parte del director ejecutivo, Sergio Nevárez Rodríguez, para modernizar el equipo de la J+.

“Hemos visto una gran necesidad en todos los compañeros de la Junta. Tenemos una deficiencia vehicular, tenemos una deficiencia de equipo, de material y en todo eso se está invirtiendo para poder darle a la ciudadanía una mejor atención y que los reportes vayan fluyendo conforme se vaya necesitando”, finalizó el director administrativo.

