Adquiere J+ tecnología para monitorear red de agua potable

Sergio Nevárez Rodríguez, director ejecutivo de la J+, presentó la mañana de este martes la nueva tecnología que se adquirió para monitorear la red de agua potable y obtener datos sobre la presión, lo cual permitirá una pronta respuesta ante cualquier anomalía detectada.

Ciudad Juárez, Chih .- Se trata de 70 registradores de datos, que fueron adquiridos por la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez y que se instalaron en colonias del norte de la ciudad, correspondientes a los distritos de operación 2 y 5 de la J+.

“Estamos tratando de sembrar, dentro de la infraestructura de la ciudad, estos sensores de datos que nos van a permitir tener estadísticas apropiadas para manejar mejor la presión y el volumen del agua. Recibimos 70 con una inversión de 2 millones 600 mil pesos que se instalan en la red y ahí tomamos decisiones sobre qué nivel de presiones se necesita en cada colonia”, explicó el director ejecutivo.

“Ya instalamos algunos en Fuentes del Valle y vamos a terminar en el distrito de operación 2, que comprende las zonas de Salvárcar, Zaragoza y Riberas del Bravo. Se van a instalar en todas las colonias. Iniciamos en el suroriente y el año que entra se hará en el poniente de la ciudad”, detalló la ingeniero Paola Moreno, jefe del Departamento de Eficiencia Física.

“Si no tenemos información, es muy difícil hacer proyectos y mejoras, así como la atención a los reportes. Estos registradores de datos, o dataloger, se instalan en las cajas de válvulas de agua potable y analizan la presión las 24 horas del día. Esto permitirá avanzar en el proyecto de sectorización que vamos a implementar el año que entra. Esta tecnología permitirá que estos proyectos sean más acertados”, agregó la ingeniero Moreno.

“El año que entra viene una inversión similar para que no haya tantas fugas y la única manera de obtener información es instalando estos registradores de datos. Estamos invirtiendo en toda la tecnología que podemos comprar. La verdad es que a mí me encantaría que en esta administración dejáramos científicamente preparada toda la infraestructura hidráulica de la ciudad para poder controlar el gasto de agua. Si no lo hacemos, Ciudad Juárez está condenada al Día Cero”, alertó Sergio Nevárez Rodríguez.

