Acusan al superintendente de la CFE de solapar la corrupción en la dependencia

De acuerdo a los inconformes, los robos están en todas las áreas de la paraestatal, en donde algunos de los involucrados tienen el cinismo de ofrecer sus servicios por las redes sociales, según la denuncia.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .- Una serie de irregularidades fueron denunciadas al interior de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta ciudad, en la que se menciona la complicidad por omisión del parte del superintendente Adrián Humberto Carrillo Nieblas.

Empleados sindicalizados de la CFE mencionaron que los actos de corrupción se presentan en diversas áreas de la paraestatal en perjuicio de los usuarios, ante la indulgencia de Adrián Humberto Carrillo Nieblas.

Se menciona de la utilización de materiales propiedad de la dependencia federal en proyectos particulares es una constante y bajo complicidad de ingenieros de la CFE, quienes, en beneficio propio, omiten registrar los nuevos contratos.

“Hay mucha corrupción de los ingenieros encargados de revisar y supervisar las obras, y en complicidad con particulares utilizan los materiales de la CFE sin el reporte requerido, agenciándose los recursos que estos materiales tienen, en deterioro del patrimonio de la Federal de Electricidad”, indicó la fuente.

“En muchas de las ocasiones los usuarios prefieren pagar a terceros para poder terminar las instalaciones (subestaciones, postes, transformadores) con tal de terminar los trabajos que ya cobro CFE pero que no puede terminar por el robo de material”, agregaron.

Dijeron que la situación no para ahí, ya que, en el departamento de Distribución, el robo es más descarado, porque los involucrados se anuncian están a la luz pública al anunciarse en las redes sociales ofreciendo sus servicios con los siguientes precios:

. – Medidor de 110 te lo venden en 1500 pesos

. – Medidor de 220 watts te lo ofrecen en 3000 mil

. – Contrato de 110 watts en 2500 pesos

. – Toma subterránea, 5000 mil pesos bajo el argumento de que no hay unidades para hacer el trabajo,

La fuente dijo que los involucrados aún tienen el descaro de anunciase en el Facebook, en donde ofrecen desde sellos, medidores, transformadores, postes y todo lo necesario para hacer la instalación de servicio, todo a costas de la CFE.

Pero las cosas no paran ahí, ya que, en el área de Medición, son muchos los que se benefician al detectar una toma clandestina, ya sea comercial o particular, y que no se denuncian, porque que los encargados del área llegan a un acuerdo con las personas que incurren en este acto ilícito, a quienes se les establece una cuota mensual para no ser denunciados.

“Todos los que toman lecturas y entregan recibos, maniobran los medidores y ponen lecturas que no corresponden a las reales, no entregan los recibos en los domicilios, prefieren ver casas bien para poder asustarlos y decirles que tienen problemas con su servicio, pero si les dan dinero no la van a reportar, eso es algo muy común”, externó.

“Las personas encargadas de las lecturas de los medidores están más preocupados por extorsionar a los usuarios que de hacer bien su trabajo”, agregó.

