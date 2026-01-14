Acusa alcalde golpeteo político tras denuncia del PAN contra presidenta del DIF Municipal

Publicidad - LB2 -

Cruz Pérez Cuéllar afirma que no hay irregularidades y lamenta que se involucre a su familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, calificó como un acto de “mala fe” y “guerra sucia” la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional ante la Contraloría Municipal para investigar presuntas irregularidades en el DIF Municipal y en la gestión de su presidenta, Rubí Enríquez, y lamentó que en el proceso se haya involucrado a su familia.

La postura del alcalde se dio en respuesta a los señalamientos realizados por la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien acusó que el DIF Municipal estaría siendo utilizado para favorecer a familiares directos del edil, bajo un esquema que calificó de corrupción e impunidad en el manejo de recursos públicos.

Pérez Cuéllar rechazó de manera categórica las acusaciones y sostuvo que no existe ninguna ilegalidad en las acciones del DIF Municipal, por lo que consideró injustificados los señalamientos.

“Muy lamentable que se actúe con dolo”.

El alcalde reiteró que las acusaciones ya están siendo revisadas por las instancias correspondientes, pero adelantó que no se ha detectado ninguna irregularidad en la operación del DIF, por lo que insistió en que los señalamientos carecen de sustento legal.

“Es guerra sucia, porque no es ilegal; si hubiera razón en sus demandas se entendería, pero no hay ninguna ilegalidad”.

Cruz Pérez Cuéllar deploró lo que calificó como golpeteo político, al señalar que este tipo de acciones trascienden el ámbito institucional y afectan directamente a su familia, situación que dijo lamentar profundamente.

Finalmente, el presidente municipal reconoció que este tipo de confrontaciones políticas podrían mantenerse, pero aseguró que continuará con su labor al frente del gobierno municipal, afirmando que seguirá dando la cara y atendiendo sus responsabilidades públicas pese a las críticas.

