Aclaran que cajones rosas son exclusivos para personas con movilidad reducida

Publicidad - LB2 -

Autoridades buscan socializar reforma al Reglamento de Vialidad antes de aplicar sanciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Gobernación sostuvieron una reunión con el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, para analizar la reciente reforma al Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez, relacionada con el uso de los llamados cajones rosas de estacionamiento.

En el encuentro participaron la coordinadora de la comisión, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, y el regidor Antonio Domínguez Alderete, a quienes el funcionario explicó que la prioridad de la dependencia es socializar entre la población el uso correcto de estos espacios antes de iniciar la aplicación de multas.

- Publicidad - HP1

García Reyes señaló que actualmente existe confusión entre la ciudadanía sobre quiénes pueden utilizar estos lugares, por lo que se trabaja en una campaña informativa para aclarar que los cajones rosas están destinados exclusivamente a personas con movilidad reducida, independientemente de su edad o sexo.

“Son todas aquellas personas que por prescripción médica tengan una dificultad para desplazarse o tengan su capacidad de desplazamiento reducida; con una valoración médica se les expide el marbete que les autoriza a estacionarse”.

El funcionario explicó que el objetivo de la reforma es garantizar el derecho de las personas con dificultades de movilidad, ya que en muchos casos automovilistas utilizan estos espacios reservados sin contar con una condición que lo justifique.

Asimismo, detalló que se otorgará un marbete autorizado tras una valoración médica, el cual permitirá a la persona beneficiaria utilizar los cajones rosas, incluso si viaja como pasajera en distintos vehículos.

Este permiso podrá colocarse en diferentes automóviles y tendrá una vigencia de seis meses, tras lo cual deberá renovarse con una nueva valoración médica que confirme la condición de movilidad reducida.

Finalmente, indicó que se prevé realizar otra reunión con la Dirección de Desarrollo Urbano, con el propósito de armonizar el Reglamento de Vialidad con la normativa que aplica dicha dependencia, para asegurar la correcta implementación de la medida en estacionamientos públicos y privados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.