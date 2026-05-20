Acercará JMAS programa “Cerca de Ti” al Porvenir con descuentos y servicios

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La jornada se realizará el 29 de mayo en Walmart Porvenir con apoyos en adeudos, trámites y atención médica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) anunció una nueva edición del programa “Cerca de Ti”, mediante el cual ofrecerá descuentos, trámites y servicios gratuitos a habitantes de la colonia El Porvenir y sectores aledaños.

La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo en el estacionamiento de Walmart Porvenir, ubicado en el cruce del bulevar Independencia y la calle El Porvenir, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

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El organismo informó que durante esta actividad las y los usuarios podrán acceder a descuentos que van del 20 al 90 por ciento en adeudos rezagados, así como hasta el 100 por ciento en recargos de multas, dependiendo de las condiciones particulares de cada caso.

“El propósito es brindar una atención más cercana a la ciudadanía”.

Además de los apoyos relacionados con servicios de agua, la JMAS indicó que se ofrecerán diversos servicios complementarios dirigidos a las familias juarenses, entre ellos la expedición de actas de nacimiento, cartas de antecedentes penales, consultas médicas por parte de MediChihuahua y aplicación de vacunas.

La dependencia destacó que el programa busca acercar trámites y apoyos directamente a las colonias, con el fin de facilitar la atención a usuarios y contribuir a la economía familiar mediante esquemas de regularización y descuentos.

La JMAS reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir a esta jornada y aprovechar los beneficios y servicios que estarán disponibles durante el evento.

El organismo ha implementado este programa en distintos sectores de la ciudad como parte de su estrategia de atención comunitaria y acercamiento con usuarios del servicio de agua potable y saneamiento.

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