Acerca DIF servicios y apoyos a familias de Independencia 1 y 2

Publicidad - LB2 -

El programa “DIF en tu colonia” llevó despensas, atención médica, orientación y servicios municipales al Parque El Rebote.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa “DIF en tu colonia” llegó al Parque El Rebote para brindar servicios y apoyos a habitantes de Independencia 1 y 2, como parte de las acciones de acercamiento del Gobierno Municipal con las familias juarenses.

La jornada fue encabezada por el presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, acompañado por Angélica Mendoza, presidenta del Voluntariado del Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, quienes destacaron la importancia de llevar los programas sociales directamente a las colonias.

“Es para nosotros un gusto estar aquí con ustedes; DIF está para ustedes. Tratamos de sacar las oficinas a este parque para que se vean beneficiados con los programas que tenemos”, expresó Angélica Mendoza.

- Publicidad - HP1

Durante la actividad, el DIF Municipal entregó despensas y aparatos funcionales, además de ofrecer orientación sobre los servicios de las Unidades Básicas de Rehabilitación y la Coordinación de Personas Mayores.

También se instalaron espacios de ludoteca y actividades del programa Sonrisas, dirigidas a niñas, niños y familias asistentes, con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria y facilitar el acceso a servicios de apoyo social.

A la iniciativa se sumaron distintas dependencias municipales, entre ellas la Dirección de Centros Comunitarios, Tesorería Municipal y la Dirección de Atención y Bienestar Animal, con servicios de atención médica, optometría, odontología, descuentos en predial y multas, así como vacunación para mascotas.

“Agradecerle mucho al equipo DIF porque hoy, a través de DIF en tu colonia, es como podemos acercarnos y complementar los programas que ya se tienen”, mencionó el alcalde.

El Gobierno Municipal informó que el programa continuará recorriendo distintos sectores de Ciudad Juárez para facilitar el acceso a servicios, programas y beneficios orientados a mejorar la calidad de vida de las familias.

En el evento también participaron representantes de colonias, funcionarios municipales y legisladores, entre ellos Margarita Córdoba, Aracely Fierro, Miguel Mendoza, Héctor Lara, Penélope Peralta, Alejandro García, Lucía Chavira, María Antonieta Mendoza, Gibran Solís, Juliana Ávila y la diputada Jael Argüelles.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.