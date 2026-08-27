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Invita Turismo a eventos de aventura, cultura y gastronomía en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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Las actividades se realizarán del 28 al 30 de agosto en Cuauhtémoc, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes y Chihuahua capital.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo invitó a la ciudadanía y visitantes a participar en los eventos que se realizarán el último fin de semana de agosto en distintos municipios del estado, con actividades deportivas, culturales, gastronómicas y de aventura.

La agenda forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura Chihuahua y del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”, estrategias orientadas a promover los destinos turísticos de la entidad.

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Como parte del calendario del FITA Chihuahua, del 28 al 30 de agosto se realizará en Cuauhtémoc la Ruta 3 Culturas, un recorrido de vehículos Off Road por paisajes y caminos de la región.

Esta actividad busca destacar la convivencia de las culturas Rarámuri, Menonita y Mestiza, características de la zona de Cuauhtémoc y sus alrededores.

El 30 de agosto, Buenaventura será sede del Reto Valle de los Zorros, competencia de ciclismo de montaña que pondrá a prueba la resistencia y habilidad de las y los participantes en rutas rodeadas de naturaleza.

La Secretaría de Turismo señaló que, con estos eventos, el FITA Chihuahua continúa promoviendo el turismo deportivo y de aventura como una alternativa para conocer distintos destinos del estado y generar movimiento económico en las comunidades anfitrionas.

Por otra parte, el programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” llevará el 29 de agosto a Nuevo Casas Grandes el Festival de las Culturas: Una Familia, evento gratuito con talleres, conferencias, presentaciones artísticas y actividades familiares.

En Chihuahua capital, los días 29 y 30 de agosto se realizará la novena edición del Tour Cervecero Artesanal de Chihuahua, encuentro que reunirá a más de 50 empresas participantes en ARC Park, en Distrito Uno.

El evento ofrecerá cerveza artesanal local, productos típicos y representativos de la entidad, gastronomía y música con talento chihuahuense, con el objetivo de fortalecer la oferta turística y gastronómica.

La dependencia estatal invitó a aprovechar el último fin de semana del mes para conocer destinos de Chihuahua y disfrutar experiencias vinculadas con aventura, deporte, cultura, gastronomía y tradición.

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