Invita ICHIJUV a jóvenes de Ciudad Juárez a solicitar apoyos económicos para proyectos y actividades

Publicidad - LB2 -

El programa “Impulsando Juventudes” ofrece apoyos de hasta 5 mil pesos para iniciativas académicas, sociales y de emprendimiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV), convocó a las y los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad a participar en el programa “Impulsando Juventudes”, mediante el cual se otorgan apoyos económicos para fortalecer proyectos académicos, sociales, comunitarios y de emprendimiento.

La delegada del ICHIJUV en la Zona Norte, Paloma González, informó que este esquema busca impulsar el desarrollo personal y profesional de las juventudes chihuahuenses, además de fomentar su participación activa dentro de la comunidad.

“Este programa brinda apoyo económico a las y los jóvenes que estén involucrados en proyectos de impacto social, emprendimientos o actividades académicas, con el objetivo de impulsar su desarrollo personal y profesional”.

- Publicidad - HP1

La funcionaria explicó que los apoyos económicos van desde 500 hasta 5 mil pesos, recursos que pueden utilizarse para cubrir gastos relacionados con competencias, actividades educativas, proyectos comunitarios, iniciativas empresariales o cualquier actividad que contribuya a la formación y crecimiento de las personas beneficiarias.

Para acceder al programa, las y los interesados deberán presentar una carta dirigida a la delegada del ICHIJUV, así como identificación oficial vigente y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. En el caso de menores de edad, será necesario entregar documentación adicional, incluyendo acta de nacimiento, CURP, identificación del padre, madre o tutor y comprobante de estudios.

Las solicitudes deben presentarse entre el día 1 y el 10 de cada mes, periodo durante el cual serán recibidas para su evaluación por parte del comité encargado de autorizar los apoyos.

Los documentos deberán entregarse de manera presencial en las oficinas del Instituto Chihuahuense de la Juventud, ubicadas dentro del Parque Central de Ciudad Juárez, en un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas.

Con este programa, el Gobierno del Estado busca fortalecer las oportunidades de desarrollo para las juventudes, facilitando el acceso a recursos que permitan consolidar proyectos con impacto académico, social y económico en la entidad.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.