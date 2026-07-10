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Invita Desarrollo Rural a productores a solicitar apoyos del programa Cuenta Conmigo en el Campo

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POR Redacción ADN / Agencias
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Permanecen abiertas convocatorias para agronegocios, financiamiento, gestión de riesgos y capacitación, sujetas a disponibilidad presupuestal.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff).- La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene abiertas las convocatorias del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, mediante el cual productores del estado pueden acceder a apoyos para proyectos de agronegocios, financiamiento, gestión de riesgos y capacitación.

La dependencia informó que la recepción de solicitudes permanecerá vigente hasta las fechas establecidas en cada convocatoria o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, por lo que invitó a las personas interesadas a revisar los requisitos y presentar su documentación con oportunidad.

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En el rubro de Agronegocios, continúan disponibles apoyos para proyectos individuales dirigidos a mujeres y hombres interesados en agregar valor a los productos del sector agropecuario mediante procesos de transformación, procesamiento, empaquetado, conservación y comercialización.

“Este esquema contempla respaldos de financiamientos de hasta 50 mil pesos para la adquisición de maquinaria, equipo, herramientas e infraestructura que fortalezcan la competitividad de las unidades de producción agroindustrial.”

La convocatoria para este componente permanecerá abierta hasta el 30 de julio de 2026, o antes si se agotan los recursos asignados.

La SDR también informó que continúan vigentes seis convocatorias de Financiamiento Rural, así como el programa de Gestión de Riesgos, a través del esquema de Adhesión al Seguro Comercial, diseñado para contribuir a la protección de las actividades productivas ante posibles afectaciones.

Asimismo, permanece abierta la convocatoria para capacitaciones, talleres y asistencia técnica, destinada a fortalecer los conocimientos y habilidades de las y los productores mediante actividades de formación especializada. Este apoyo puede cubrir hasta el 100 por ciento del costo de cada evento, con un monto máximo de 20 mil pesos, y estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026 o hasta agotar el presupuesto.

“Las convocatorias, requisitos y formatos pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural.”

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