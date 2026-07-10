Abre Conalep 800 espacios en el CAST Juárez y anuncia curso de inducción de verano

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El programa se desarrollará del 3 al 28 de agosto y busca fortalecer las competencias de estudiantes de nuevo ingreso y semestres avanzados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) anunció la apertura de 800 espacios educativos en el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) Juárez, además de la realización de un curso de inducción de verano para estudiantes de educación media superior.

Durante la presentación de la estrategia, el director general del Conalep en Chihuahua, Omar Bazán Flores, explicó que el programa forma parte de las acciones para fortalecer la calidad educativa en los diez planteles que la institución opera en el estado.

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El curso se desarrollará del 3 al 28 de agosto y estará dirigido principalmente a estudiantes de nuevo ingreso, aunque también podrán participar alumnas y alumnos de tercero y quinto semestre interesados en reforzar conocimientos en Activación Física, Español, Inglés, Matemáticas y Desarrollo Socioemocional.

“Esta iniciativa busca elevar la calidad educativa en los diez planteles de la entidad”, señaló Omar Bazán Flores.

Como parte de la estrategia, las oficinas administrativas de Pueblito Mexicano contarán con un módulo de atención e inscripción, donde las personas interesadas podrán recibir información y realizar su registro para incorporarse al CAST Juárez.

El director del Conalep informó además que las y los estudiantes inscritos en esta sede podrán acceder a la beca de movilidad otorgada por el Gobierno del Estado, con el propósito de facilitar su permanencia en el sistema educativo.

“Este tipo de acompañamiento integral desde el ingreso robustece el desempeño de las y los estudiantes, favorece el arraigo escolar y contribuye a reducir significativamente los índices de deserción”, afirmó Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez.

Las autoridades educativas invitaron a las y los interesados a acudir al plantel de Conalep más cercano o al módulo instalado en Pueblito Mexicano para conocer los requisitos y asegurar un lugar en la oferta educativa del CAST Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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