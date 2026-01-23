Instalan Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Educación en el Congreso de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Buscan fortalecer la prevención del delito, el civismo y la cultura de la legalidad desde el ámbito educativo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En la sala Legisladoras del Congreso del Estado se llevó a cabo la instalación de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Educación, Cultura Física y Deporte, con el propósito de fortalecer el análisis legislativo de iniciativas enfocadas en la prevención del delito, el civismo y la cultura de la legalidad desde las aulas.

La presidencia de ambas comisiones recaerá en la diputada Nancy Frías Frías, quien asumió el compromiso de impulsar un trabajo coordinado entre los ámbitos de seguridad pública, protección civil y educación, con miras a generar políticas públicas de carácter preventivo.

- Publicidad - HP1

Durante la sesión se presentó el informe del Asunto 972, que plantea reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley General de Educación, así como a sus homólogas en el estado de Chihuahua. La propuesta busca establecer convenios de colaboración entre corporaciones de seguridad y planteles educativos para impartir talleres de prevención del delito, civismo y cultura de la legalidad.

De acuerdo con la exposición de motivos, niñas, niños y jóvenes enfrentan con frecuencia situaciones de riesgo, como acoso, violencia o abuso, sin contar con orientación oportuna, por lo que la escuela se identifica como un espacio clave para la prevención temprana.

Asimismo, se destacó que en Chihuahua ya se desarrollan pláticas y talleres preventivos a cargo de autoridades especializadas, con resultados favorables y buena aceptación en la comunidad escolar; sin embargo, estas acciones carecen de un respaldo legal específico, lo que limita su alcance y continuidad.

La iniciativa propone permitir la colaboración voluntaria entre escuelas y autoridades de seguridad, sin afectar la autonomía escolar ni sustituir la labor docente, con el objetivo de brindar información y orientación preventiva de manera sistemática.

En la instalación de las comisiones participaron las diputadas América Aguilar y Xóchitl Contreras, así como los diputados Francisco Sánchez, Arturo Medina, Pedro Torres y Óscar Avitia, quienes acompañaron el inicio formal de los trabajos legislativos conjuntos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.