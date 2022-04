Junto con las clínicas móviles y el Dr. Vagón, la salud está alcance de más personas y llegará a más lugares del estado.

Chihuahua, Chih . – La gobernadora Maru Campos Galván inauguró este miércoles el Acelerador Lineal en el Centro Estatal de Cancerología, por lo que ahora Chihuahua cuenta con la tecnología más avanzada que existe para tratamientos oncológicos.

“Hoy en Chihuahua nuestros niños tienen una nueva oportunidad, una oportunidad más para soñar, para pensar en el futuro, una oportunidad más para vivir. Este Acelerador Lineal representa para todos ellos la posibilidad real de sanar y de volver a casa con los que los aman, que es a donde pertenecen”, declaró la Gobernadora.

La mandataria estatal resaltó la presencia en este acto de la diputada Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado y de Alejandro Barbosa Padilla, presidente de la Fundación Nariz Roja, a quien agradeció por las donaciones que efectuó, las cuales brindan esperanza y alegría a muchas familias.

También agradeció a la distancia al doctor Luis Carlos Longoria Gándara, director para América Latina y El Caribe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por su fundamental intervención para la donación de este equipo, la capacitación al personal de salud y su apoyo en todo momento para poder obtener los permisos y licencias ante la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.

“Con mucho orgullo y satisfacción estamos aquí para, por fin, poner a funcionar este Acelerador Lineal, que será de gran ayuda para todos los que día con día luchan contra el cáncer”, expresó la mandataria.

La titular del Ejecutivo expresó su beneplácito porque este acelerador lineal dará servicio a muchos niños con cáncer: “y no hay nada más importante que cuidar la vida de quienes más nos necesitan, y no nadie nos necesita más que estos chiquitos que desde la más tierna inocencia han tenido que hacerse de la fuerza y el coraje para luchar contra esta terrible enfermedad, y que día con día nos enseñan que para ser valientes no hace falta ser súper héroes”, asentó.

La Gobernadora señaló que por mucho tiempo muchas familias habían tenido que emprender la marcha a otros estados para atenderlos a sus hijos e hijas, porque los hospitales de Chihuahua no contaban con las herramientas necesarias para hacerlo.

“Siempre lo he dicho: Evitar el dolor que sí puede ser evitado, es el principio que nos mueve y es el motivo de nuestro gobierno. Por eso trabajamos arduamente para reunir voluntades y generar alianzas con las que podamos cuidar de nuestros niños, para ayudarles a seguir adelante y nunca desistir en esta lucha tan importante”, afirmó la gobernadora.

Reconoció la labor del secretario estatal de Salud, Felipe Fernando Sandoval y su equipo de trabajo, para mejorar las condiciones del sector salud en beneficio de los chihuahuenses.

Maru Campos precisó que el arranque de este Acelerador Lineal suma a la política de cobertura universal en salud de este Gobierno. Junto con las clínicas móviles y el Dr. Vagón, pondrán la salud al alcance de más personas y llegarán a más lugares de la entidad.

A su vez, el secretario de Salud del Estado de Chihuahua, Felipe Fernando Sandoval Magallanes manifestó que acercar procedimientos de alta especialidad a la población que más lo necesita, representa una de las más grandes noticias que se pueden compartir para la población.

Dijo que por lo anterior, los presentes en este evento son partícipes de uno de los momentos más importantes en la historia de la atención médica en Chihuahua.

Explicó que el equipo que hoy se pone en marcha, es un Acelerador Lineal Elekta Infinity HD que permite otorgar tratamiento a pacientes pediátricos o adultos con cáncer a través de rayos X para detener el crecimiento, hacerlo más lento o reducir el tamaño del tumor, incluso eliminar las células cancerígenas.

El funcionario especificó que gracias a esta avanzada tecnología, los pacientes reciben la dosis de radiación de acuerdo al tipo de tumoración y al lugar en el que se encuentra ubicado, se hace de manera personalizada a cada paciente, además la precisión con la que son dirigidos los rayos X, evita que haya daños en otros órganos.

Compartió que esta unidad médica de tercer nivel, recibe 900 pacientes nuevos al año, de los cuales 400 reciben radioterapia, mismos que podrán ser atendidos con este equipo y por los especialistas con los que ahora cuenta esta unidad.