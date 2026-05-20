Impulsan Carrera Rotaria San Felipe 2026 para apoyar traslados de mujeres con cáncer de mama

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El evento busca recaudar fondos para adquirir una camioneta destinada al traslado de pacientes a centros médicos especializados.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Club Rotary San Felipe Chihuahua mantiene abierta la convocatoria para participar en la Carrera Rotaria San Felipe 2026, actividad con causa que se realizará el próximo 24 de mayo y que tiene como objetivo recaudar recursos para la adquisición de una camioneta destinada al traslado de mujeres que requieren estudios relacionados con cáncer de mama.

La organización informó que la unidad permitirá apoyar a pacientes en situación vulnerable para facilitar su traslado a centros médicos de la ciudad con los que ya existen convenios de colaboración para la realización de estudios especializados y acciones de detección temprana.

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La carrera contempla modalidades de caminata de 3 kilómetros y carrera de 10 kilómetros, además de actividades orientadas a la convivencia familiar y la promoción de hábitos saludables. Los organizadores señalaron que cada inscripción contribuye directamente al fortalecimiento del programa de apoyo social impulsado por Rotary.

“Nos falta muy poco para alcanzar la meta de nuestra causa; comprar una camioneta para traslado de mujeres que requieran hacer estudios de cáncer de mama”.

La cuota de recuperación será de 500 pesos por participante e incluye diversos beneficios para quienes se registren en cualquiera de las modalidades disponibles. Asimismo, se informó que en compras superiores a cinco registros los kits de corredor podrán enviarse sin costo adicional a otras ciudades.

Las inscripciones permanecen abiertas de manera presencial en Deportiva Centro, en horario de lunes a viernes de 6:30 a 8:30 de la tarde, además de contar con registro en línea mediante la plataforma oficial del evento.

“La participación de tu Club y personal es muy importante”.

Los organizadores reiteraron la invitación a la ciudadanía, empresas y asociaciones para sumarse a esta actividad con causa que busca fortalecer el acceso a estudios médicos preventivos para mujeres en situación vulnerable.

Para mayores informes e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse con Antonio Mariscal al número 614-488-1801.

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