Impulsa Yesenia Reyes entrega de paquetes escolares en Nuevo Casas Grandes

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La diputada informó que los apoyos beneficiaron a estudiantes de las primarias Salvador Partida y Fondo Unido.

Nuevo Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Yesenia Reyes impulsó acciones de apoyo a la educación mediante la entrega de paquetes escolares a alumnas y alumnos de las escuelas primarias Salvador Partida y Fondo Unido, en Nuevo Casas Grandes.

La legisladora informó que los apoyos forman parte de los programas del Gobierno del Estado para que estudiantes de nivel básico cuenten con útiles necesarios al inicio del nuevo ciclo escolar.

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Reyes señaló que estos paquetes representan una herramienta importante para que niñas y niños puedan iniciar clases con mejores condiciones y con materiales que contribuyan a su aprendizaje.

La entrega forma parte de una serie de acciones previstas en escuelas de nivel básico de Nuevo Casas Grandes, donde se busca ampliar el beneficio a más estudiantes del municipio.

La diputada agradeció a la gobernadora Maru Campos Galván por el respaldo a programas que permiten llevar apoyos directamente a las y los alumnos, además de contribuir a la economía de las familias.

Reyes refrendó su compromiso de continuar con gestiones para que más niñas y niños de Nuevo Casas Grandes y la región puedan recibir beneficios educativos por parte del Gobierno del Estado.

“Seguiremos trabajando para que este apoyo llegue a más escuelas y estudiantes de Nuevo Casas Grandes, y la región, porque invertir en la educación es invertir en el futuro de nuestras niñas y niños”, concluyó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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