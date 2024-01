Implementa COESVI el programa “Juntos por tu Vivienda” en Balleza

Publicidad - LB2 -

Con una nueva vivienda Gobierno del Estado cambió la vida de María Barragán y su hija, en Balleza.

Balleza, Chih .- Tener una vivienda digna cambia la vida de las familias, como ocurrió con la de la señora María Barragán y su hija, quienes ahora viven en una casa más amplia, en la que las inclemencias del clima ya no son un problema.

Su anterior domicilio en la cabecera municipal de Balleza, constaba de un cuarto y una cocina. Las condiciones en que se encontraba no les permitían realizar sus actividades diarias de forma adecuada.

“Mi hija está enferma, no puede caminar. Me cambió la vida. Esta casa está mejor y va a ayudar mucho a mi hija, porque casi no va a hacer frío”, declaró María.

Agradeció además al Gobierno del Estado y a la gobernadora Maru Campos por la posibilidad de acceder a un nuevo hogar, que es totalmente distinto al anterior.

Gracias a la gestión que hizo ante la Presidencia Municipal, se convirtió en beneficiaria del programa “Juntos por tu Vivienda 2023”, que la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), opera en conjunto con los ayuntamientos.

Así como María, en Balleza fueron beneficiadas otras 7 personas, con viviendas construidas con BTC (block de tierra comprimido), elaborado con las máquinas adoberas de la Coesvi, a base de materiales térmicos de la región y en las cuales se hizo una inversión total de 8 millones de pesos.

Además, durante 2023 Coesvi entregó 14 créditos de materiales en este municipio a igual número de habitantes, quienes en conjunto recibieron 263 sacos de cemento, 123 láminas, 43 polines, un tinaco, cuatro boilers y 40 paquetes de cerámica, para la construcción de una casa nueva o la ampliación de la que ya tienen.

