Impactaría salida de Rosana Díaz equilibrio de Morena en Congreso de Chihuahua

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La eventual ruptura reduciría la fuerza legislativa del partido y complicaría votaciones clave de mayoría calificada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La posible salida de la diputada Rosana Díaz Reyes de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua podría tener efectos inmediatos en la correlación de fuerzas legislativas, particularmente en votaciones que requieren mayoría calificada.

Actualmente, Morena cuenta con 12 legisladores, lo que lo posiciona como la segunda fuerza política en el Congreso local, detrás del PAN. La eventual separación de Díaz implicaría una reducción cercana al 3% en la representación total del pleno, debilitando su capacidad de negociación y de bloqueo frente a iniciativas impulsadas por otras fuerzas.

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El impacto sería especialmente relevante en decisiones de alto calado, como la aprobación de endeudamiento, reformas constitucionales o nombramientos, donde la ausencia o cambio de voto de un solo legislador puede resultar determinante.

El conflicto interno se intensificó durante marzo de 2026, tras una serie de desencuentros entre la legisladora juarense y el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, que derivaron en acusaciones públicas de violencia política en razón de género y señalamientos de “linchamiento” mediático.

“He sido objeto de un linchamiento político y mediático”, sostuvo la legisladora al anunciar la posibilidad de dejar el grupo parlamentario.

El origen de la disputa se remonta a diciembre de 2025, cuando el Congreso aprobó un endeudamiento estatal por 3 mil millones de pesos, elevando la deuda de Chihuahua a alrededor de 60 mil millones de pesos. La ausencia de Díaz en esa votación fue clave para alcanzar la mayoría calificada, lo que generó tensiones internas en Morena.

En el plano jurídico, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua resolvió el pasado 25 de marzo a favor de la diputada, al revocar procedimientos sancionadores en su contra y reconocer la posible existencia de violencia política de género, lo que fortalece su posición frente al partido y abre la puerta a nuevas acciones legales.

“La decisión de permanecer o no en Morena es personal”, ha señalado por su parte el coordinador Cuauhtémoc Estrada, quien rechaza las acusaciones en su contra.

Más allá del conflicto interno, la eventual salida de Díaz podría derivar en su incorporación a otra fuerza política, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo (PT), lo que reconfiguraría alianzas dentro del Congreso y modificaría la dinámica de votación en temas estratégicos.

El escenario refleja no solo una disputa interna en Morena, sino también la fragilidad de los equilibrios legislativos en Chihuahua, donde diferencias individuales pueden traducirse en cambios sustantivos en la toma de decisiones públicas.

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