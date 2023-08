Gobierno del Estado de Chihuahua diseña y distribuirá material de apoyo propio

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua anuncia la creación de material de apoyo propio para primaria. La distribución está prevista antes del próximo ciclo escolar.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por la Secretaría de Educación y Deporte, bajo la dirección de Sandra Gutiérrez Fierro, está trabajando activamente en la elaboración de material de apoyo propios. Esta iniciativa ha sido desarrollada con la colaboración de mesas técnicas, SEECH y la Secretaría, así lo dijo la titular de la educación en el estado en un encuentro de banqueta con medios de la localidad.

«El diseño de estos materiales educativos es una tarea en proceso, en la que participan diversos docentes de educación primaria en el Estado. La meta es tenerlos listos para su distribución antes de que comience el próximo ciclo escolar, beneficiando así a más de 400 mil niños en la región.»

La estrategia detrás de este proyecto es clara y está siendo cuidadosamente planificada. Según informa la Secretaría, el material se basará en el plan de estudios del año 2017 y se realizarán los costos correspondientes una vez que el contenido esté listo.

Esta iniciativa representa un esfuerzo significativo por mejorar la educación primaria en Chihuahua, enfocando los materiales educativos a las necesidades y realidades locales. No obstante, aclara que, por el momento, el nivel de secundaria no presentará cambios, ya que los libros correspondientes no han llegado.

“Primero estamos diseñando la estrategia y a partir de ahí primero que se tenga el material ya se hacen costos y este material se basa en el plan de estudios del año 2017”.

La posibilidad de personalizar los contenidos y adaptarlos a la población estudiantil del Estado es un paso fundamental para mejorar la calidad educativa. La comunidad educativa de Chihuahua espera con interés la llegada de estos nuevos recursos, que prometen enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El material resultante se pretende distribuir a los 400 mil 176 niños de todo el Estado de Chihuahua, de nivel primaria, sin que hasta el momento el nivel de secundaria presente algún problema ya que estos no han llegado, reiteró.