Exige Herminia Gómez inclusión efectiva en Parlamento Juvenil 2026

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La diputada de Morena pidió accesibilidad, ajustes razonables y difusión incluyente para jóvenes con discapacidad, LGBT+ y de pueblos originarios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Herminia Gómez Carrasco, exigió que el Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026 garantice la participación efectiva de jóvenes con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y personas de la diversidad sexual.

La legisladora calificó como lamentable que, durante la Comisión Unida de Educación, Cultura Física y Deporte con Juventud y Niñez, se omitieran observaciones presentadas por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena para incorporar criterios de derechos humanos, igualdad sustantiva, no discriminación e inclusión en la convocatoria.

“Es lamentable ver cómo se omitieron las observaciones y propuestas que realizamos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena para que dicha convocatoria, desde su difusión hasta el proceso de selección, respetaran de manera real los principios de derechos humanos, igualdad sustantiva, no discriminación e inclusión”, señaló.

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Gómez Carrasco explicó que este 20 de agosto finalmente hubo quórum para sesionar en comisiones unidas, aunque advirtió que la realización de una sesión no garantiza por sí misma que el proceso haya sido incluyente.

La diputada solicitó que la convocatoria del Parlamento Juvenil 2026 contemple medidas de accesibilidad para que jóvenes con discapacidad puedan ejercer su derecho a participar en igualdad de condiciones.

La legisladora sostuvo que la accesibilidad no se limita al ingreso físico a un edificio, sino que también debe garantizarse en la comunicación, documentos, plataformas digitales y en las distintas formas de recibir información y participar.

Entre las medidas propuestas, planteó que la convocatoria incluya videos de difusión con Lengua de Señas Mexicana, subtítulos e interpretación en formatos accesibles, así como documentos en lectura fácil, braille y formatos digitales compatibles con tecnologías de asistencia.

Gómez Carrasco afirmó que estas medidas deben entenderse como acciones afirmativas y no como privilegios, debido a que buscan compensar barreras históricas que han limitado la participación política y social de determinados grupos.

“El Parlamento Juvenil 2026 debe ser precisamente eso: un espacio que represente la diversidad de las juventudes de Chihuahua”, finalizó.

La diputada también pidió incorporar mecanismos que favorezcan la participación de jóvenes de pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y jóvenes con discapacidad, considerando posibles formas de discriminación interseccional.

Finalmente, señaló que la inclusión debe reflejarse en criterios de representación, mecanismos de difusión dirigidos, accesibilidad, ajustes razonables y medidas que permitan una participación efectiva en todas las etapas del Parlamento Juvenil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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