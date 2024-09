Exige Alma Portillo solucionar crisis de salud en el sur del estado

Publicidad - LB2 -

Alma Yesenia Portillo Lerma, diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Chihuahua presentó la iniciativa para hacer frente a la grave crisis de salud que enfrentan los municipios del sur del estado, como Parral, Santa Bárbara y Jiménez.

Chihuahua, Chih .- “Hoy cientos de familias en el sur de Chihuahua no tienen acceso a tratamientos vitales como la hemodiálisis, debido a la falta de equipos médicos y personal especializado. Esta situación pone en riesgo la vida de quienes necesitan estos servicios de forma continua. En particular, en el Hospital General de Parral no hay suficientes máquinas de hemodiálisis, lo que impide atender a las personas que lo requieren”, declaró.

La diputada Portillo Lerma urgió al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado tomar las medidas necesarias y de manera urgente para resolver este problema.

- Publicidad - HP1

Dentro de la iniciativa presentada se demanda aumentar el número de máquinas de hemodiálisis, mejorar la infraestructura hospitalaria y establecer acuerdos entre instituciones públicas para asegurar que todas las personas reciban la atención médica que necesitan.

“La salud es un derecho humano fundamental y es nuestra responsabilidad exigir que se garantice de manera digna y oportuna para todas y todos los chihuahuenses, sin importar dónde vivamos”, afirmó la diputada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.