Examinan condiciones laborales del personal operativo del Sistema Penitenciario

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, inició con los trabajos de revisión de las prestaciones laborales del personal operativo del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, con base en los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo realizada el 1 de abril.

Ciudad Juárez, Chih .- El análisis se efectuó durante un prolongado periodo de tiempo, para garantizar la atención individualizada de cada uno de los miembros del sistema penitenciario, así como la entrega de uniformes

Se verificó la condición de cada uno de los 592 miembros del personal operativo, con base en prestaciones como:

– Pago de retroactivo al ajuste salarial

– Impuesto sobre la compensación salarial

– Priorizar la atención médica de los agentes que tienen alguna incapacidad

– Subrogación el servicio de pensiones del estado en casos especiales

– Pensión al 100% tras 25 años de servicio

– Revisión de sanciones para el personal en casos específicos

– Revisión de plazas vacantes de mandos para empleados

– Dotación de radios, chalecos y demás equipamiento

– El trámite de porte de armas para el personal

– Mejorar el servicio de alimento

Además, en el marco del plan para el equipamiento permanente de los integrantes de la corporación, cada uno de los 592 elementos recibió su nuevo uniforme, en los que se incluye a quienes laboran en los Centros de Reinserción Social, No. 1 de Aquiles Serán, No. 2 de Chihuahua, el Femenil No. 1 y el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) No. 1.

