Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 26, 2026 | 15:14
InicioEstado

Entrega Maru Campos equipamiento a 110 escuelas de la región sur

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Benefician a más de 25 mil estudiantes con inversión superior a 2 millones de pesos.

Parral, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó en Parral la entrega de mobiliario y equipo para 110 escuelas de la región sur del estado, en beneficio de más de 25 mil niñas y niños.

La inversión, superior a 2 millones de pesos, contempla la distribución de sillas, butacas, luminarias, aires acondicionados, pintura e impermeabilizante en planteles de municipios como Guachochi, Rosario, Coronado, Matamoros y Parral, entre otros.

- Publicidad - HP1

Durante la ceremonia realizada en la Escuela Primaria Estatal “Insurgentes”, la mandataria señaló que el objetivo es brindar mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado.

“Las cosas que valen la pena como el oro cuestan trabajo y cuestan mucho esfuerzo. También ustedes pueden reflejarse en lo que es el oro”.

Campos afirmó que el equipamiento permitirá a las y los estudiantes crecer y estudiar en entornos más adecuados, con infraestructura que contribuya a su formación académica.

El alcalde de Parral, Salvador Calderón, destacó que el respaldo a la educación se traduce en acciones concretas y agradeció el apoyo estatal a los planteles de la región.

En el evento participaron autoridades estatales y legislativas, así como representantes del sector educativo, en el marco de la estrategia para fortalecer la infraestructura escolar en el sur de Chihuahua.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Busca Congreso garantizar el derecho a la recreación de niños y adolescentes con discapacidad

Es necesario crear espacios inclusivos para favorecer el desarrollo físico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Gobiernos deben trabajar en políticas enfocadas en la accesibilidad, equitatividad y educación para lograrla. #InfraestructuraInclusiva #DerechosDeLosNiños
Orbe

Ausencias y disputas empañan las conversaciones de los jefes de finanzas del G20

Los responsables de Finanzas de varias de las mayores economías del G20, cancelaron su...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.