Entrega Maru Campos equipamiento a 110 escuelas de la región sur

Benefician a más de 25 mil estudiantes con inversión superior a 2 millones de pesos.

Parral, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó en Parral la entrega de mobiliario y equipo para 110 escuelas de la región sur del estado, en beneficio de más de 25 mil niñas y niños.

La inversión, superior a 2 millones de pesos, contempla la distribución de sillas, butacas, luminarias, aires acondicionados, pintura e impermeabilizante en planteles de municipios como Guachochi, Rosario, Coronado, Matamoros y Parral, entre otros.

Durante la ceremonia realizada en la Escuela Primaria Estatal “Insurgentes”, la mandataria señaló que el objetivo es brindar mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado.

“Las cosas que valen la pena como el oro cuestan trabajo y cuestan mucho esfuerzo. También ustedes pueden reflejarse en lo que es el oro”.

Campos afirmó que el equipamiento permitirá a las y los estudiantes crecer y estudiar en entornos más adecuados, con infraestructura que contribuya a su formación académica.

El alcalde de Parral, Salvador Calderón, destacó que el respaldo a la educación se traduce en acciones concretas y agradeció el apoyo estatal a los planteles de la región.

En el evento participaron autoridades estatales y legislativas, así como representantes del sector educativo, en el marco de la estrategia para fortalecer la infraestructura escolar en el sur de Chihuahua.

