Entrega Estado más de 6.1 toneladas de semilla de sorgo a productores del norte de Chihuahua

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El apoyo beneficiará a agricultores de Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero para fortalecer la producción de forraje ante la sequía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó más de 6.1 toneladas de semilla de sorgo forrajero a productores de los municipios de Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, como parte de las acciones para apoyar al sector agropecuario frente a los efectos de la sequía.

La distribución de los insumos se realizó a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), mediante el programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, orientado a fortalecer la producción agrícola y pecuaria en la región.

“Este apoyo contribuye a reducir los costos de producción para las y los beneficiarios.”

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El enlace regional de la SDR, Miguel Núñez Nava, informó que la entrega consistió en más de 6.1 toneladas de semilla de sorgo forrajero, recurso que permitirá a los productores establecer cultivos destinados a la alimentación del ganado.

El funcionario explicó que este tipo de apoyos facilita el acceso a semilla de calidad, lo que ayuda a disminuir los costos de producción y favorece la continuidad de las actividades agropecuarias en los municipios beneficiados.

“Se puso a disposición este recurso para facilitar la producción de alimento destinado al hato ganadero.”

La Secretaría de Desarrollo Rural señaló que el programa busca respaldar a los productores afectados por la sequía, mediante la entrega de insumos que contribuyan a mantener la disponibilidad de forraje para el ganado y fortalecer la actividad pecuaria en la zona norte del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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