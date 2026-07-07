Da seguimiento Maru Campos a atención de familias desplazadas de Cinco Llagas

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El Gobierno del Estado mantiene apoyo a personas afectadas por la violencia y acordó reforzar los operativos de seguridad en Guadalupe y Calvo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó una reunión con la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno para dar seguimiento a la atención de las familias desplazadas de la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, tras los hechos de violencia registrados en esa región de la Sierra Tarahumara.

Durante el encuentro con titulares de dependencias relacionadas con seguridad y atención a víctimas, la mandataria estatal instruyó mantener el apoyo a las personas afectadas mientras continúan las acciones para atender la contingencia.

“Se instruyó a seguir brindando todo el apoyo necesario a los habitantes de dicha localidad.”

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La secretaria técnica de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno y comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledezma Ortega, informó que las familias permanecen resguardadas desde el pasado viernes en el Albergue del Niño, ubicado en Baborigame, donde reciben alimentación y asistencia básica mientras se define su situación.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, señaló que además de la inseguridad, las familias enfrentan dificultades derivadas del desabasto de alimentos, medicamentos y otros servicios, situación que atribuyó a la falta de atención de dependencias federales en la zona.

El funcionario indicó que, según el Gobierno del Estado, hace varias semanas que Diconsa no ingresa a la comunidad, lo que ha provocado escasez de productos básicos y medicamentos. Asimismo, afirmó que la ausencia de servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad ha agravado las condiciones de vida de los habitantes.

“Durante la Mesa Estatal de Construcción de Paz se acordó llevar a cabo operativos de seguridad de manera conjunta entre los tres niveles de Gobierno.”

El Gobierno del Estado informó que la atención a las familias desplazadas se realiza de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, además de que se acordó reforzar los operativos de seguridad con autoridades de los tres órdenes de gobierno para restablecer las condiciones de paz en la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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