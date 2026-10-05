Encuentran Paola y Daniel nueva oportunidad en el emprendimiento

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La pareja fortaleció su negocio familiar Home Heal con apoyo del Programa Fomento de los Agronegocios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Paola Alvídrez Rojas y su esposo, Daniel Herrera, encontraron en el emprendimiento una alternativa para salir adelante y construir nuevas oportunidades para su familia, a través de Home Heal, negocio familiar dedicado a la elaboración y venta de galletas de avena.

La pareja inició el proyecto hace 12 años como un pasatiempo, pero con el paso del tiempo logró convertirlo en una actividad productiva que continúa en crecimiento.

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El negocio ha sido impulsado con apoyo del Programa Fomento de los Agronegocios de la Secretaría de Desarrollo Rural, en la vertiente de Proyectos Agroindustriales.

A través de este esquema, Paola y Daniel recibieron un apoyo de 50 mil pesos, recurso que destinaron a la adquisición de equipo y maquinaria para fortalecer sus procesos de elaboración.

De acuerdo con la información estatal, la inversión permitirá optimizar tiempos de producción, mejorar la operación del negocio y generar ahorros para la familia emprendedora.

El matrimonio comparte las responsabilidades de Home Heal mientras enfrenta el reto de sacar adelante a sus tres hijos, de 10, 8 y 2 años de edad.

Actualmente, la familia busca ampliar los alcances de Home Heal y consolidar el negocio que ha construido durante más de una década, con esfuerzo, dedicación y trabajo conjunto.

La pareja señaló que el objetivo es seguir fortaleciendo la empresa familiar para brindar mejores oportunidades a sus hijos y mantener el crecimiento del proyecto.

El Gobierno del Estado informó que, mediante estos programas, busca acercar apoyos, herramientas y recursos a familias emprendedoras para contribuir al fortalecimiento de sus ingresos.

La Secretaría de Desarrollo Rural indicó que el Programa Fomento de los Agronegocios forma parte de las acciones orientadas a impulsar proyectos productivos y agroindustriales en beneficio de emprendedores chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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