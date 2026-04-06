Encabeza Maru Campos Mesa de Seguridad y destaca aumento en sentencias por violencia familiar

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Gobierno estatal reporta incremento de 139% en condenas y refuerza operativos en la entidad

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se destacaron avances en materia de seguridad, particularmente en la atención a la violencia familiar.

Durante la reunión en Palacio de Gobierno, se informó que en la actual administración se ha registrado un incremento del 139 por ciento en sentencias condenatorias por este delito, en comparación con el periodo anterior.

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Además, se han ejecutado más de 5 mil órdenes de aprehensión por violencia familiar, lo que representa un aumento del 126 por ciento y forma parte de un total de 34 mil 657 órdenes cumplimentadas en distintos delitos.

Como parte de las estrategias de seguridad, también se reportó la realización de más de 3 mil 600 cateos entre septiembre de 2021 y marzo de 2026, con énfasis en las regiones centro y norte del estado.

En el encuentro se abordaron acciones para mejorar la conectividad de red celular en zonas específicas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y disuasión del delito.

Asimismo, se mantienen operativos con sobrevuelos en helicóptero y presencia terrestre en carreteras, además de acuerdos para reforzar la vigilancia en municipios como Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo.

En esta última región, particularmente en la comunidad de Atascaderos, continúan las bases de operación permanente para garantizar la seguridad de la población.

La gobernadora llamó a mantener la coordinación entre corporaciones para avanzar en la construcción de un entorno de paz en el estado.

Durante la sesión también se presentaron avances en la adecuación de espacios vinculados al Mundial Social 2026, como parte de las acciones integrales del gobierno estatal.

Al encuentro asistieron representantes de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes reiteraron su participación en las estrategias conjuntas para el fortalecimiento de la seguridad en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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