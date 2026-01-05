Emite Estado alerta preventiva por descenso de temperaturas y posible caída de nieve en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Protección Civil advierte heladas, fuertes vientos y lluvias con aguanieve a partir de este martes por el ingreso del frente frío 27.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió un aviso preventivo a la población ante el marcado descenso de temperaturas que se registrará en la entidad a partir de este martes, derivado del ingreso del frente frío número 27.

De acuerdo con la dependencia, este sistema frontal interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico, lo que provocará ambiente frío a fresco por las mañanas, templado a cálido por las tardes, así como temperaturas muy frías y heladas en municipios de la zona serrana.

Para este martes se prevén temperaturas de hasta -3 grados centígrados en la Sierra Tarahumara, mientras que el miércoles se espera un ambiente muy frío en la zona montañosa, acompañado de vientos de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 75 km/h en municipios como Gómez Farías, Temósachic, Matachí y Namiquipa.

Asimismo, se pronostican ráfagas de hasta 65 km/h en las regiones noroeste, oeste y centro, lo que podría generar tolvaneras en tramos carreteros como Juárez–Janos, Janos–Flores Magón y Chihuahua–La Junta.

La CEPC informó que se esperan lluvias moderadas a fuertes en Madera, así como precipitaciones dispersas en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión y Casas Grandes, las cuales podrían presentarse con caída de aguanieve y/o nieve.

Condiciones similares se anticipan en zonas altas de Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Guerrero, Ocampo, Bocoyna y Guachochi, mientras que para el jueves persistirán vientos fuertes y lluvias aisladas a dispersas, con posibilidad de aguanieve o nieve durante la madrugada del viernes.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, especialmente a niñas, niños y adultos mayores, evitar el uso de anafres o calentadores de leña en espacios cerrados, y conducir con precaución en carreteras.

Finalmente, se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1, con el fin de prevenir riesgos ante las condiciones climáticas adversas.

