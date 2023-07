Emite CEPC recomendaciones ante presencia de lluvias en próximas horas en el estado

Publicidad - LB2 -

Protección Civil Estatal pide a la población no exponerse a riesgos innecesarios y poner en peligro su integridad y la de su familia.

Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía ante el pronóstico de lluvias en la entidad, que se espera a partir de este fin de semana y hasta el miércoles 4 de agosto.

Para esta tarde-noche de sábado, se prevén lluvias ligeras a dispersas. No se descarta que para el domingo y lunes, las precipitaciones estén acompañadas de chubascos de corto tiempo sobre los municipios de Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc, Julimes, La Cruz y Jiménez.

Estas condiciones pueden ocasionar incidentes, por ello, la dependencia estatal pide a os chihuahuenses seguir estas medidas de prevención:

• Conserva la calma

• Infórmate constantemente de los avisos que emitan las autoridades a través de medios de comunicación y redes sociales

• Atiende las indicaciones de las autoridades

• No intentes cruzar cauces de ríos, arroyos, vados, zonas bajas y caminos inundados, porque puedes ser arrastrado por el agua

• Si el vehículo se atasca al intentar cruzar una corriente, cerciórate si puedes abandonarlo inmediatamente para ir a la parte más alta en los alrededores; en caso contrario llama al 9-1-1 para solicitar ayuda

• Sé precavido durante la noche, ya que es más difícil identificar el incremento del nivel del agua en los cauces

• Evita corrientes de agua

• No cruzar puentes en caso de que el agua sobrepase su nivel

• No te acerques a bardas o casas en peligro de derrumbe

• Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves

• No restablezcas la energía eléctrica, hasta que estés seguro de que no hay cortos circuitos. Si tienes duda sobre el estado de tu casa, llama al 9-1-1 para solicitar apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilices

• No te acerques a postes y no toques o pises cables eléctricos caídos

• Evita que el agua quede estancada, ya que proliferan mosquitos transmisores de enfermedades

En caso de tormenta eléctrica sigue estas indicaciones:

• Aléjate de los lugares altos como cumbres, cimas o lomas

• Apártate de terrenos abiertos ya que puedes convertirte en pararrayos

• Jamás corras durante una tormenta

• Deshazte de todo material metálico

• Apártate de elementos como vallas alambradas

• Jamás te protejas de la tormenta debajo de un árbol o estructuras metálicas

• Evita contacto con los cuerpos de agua

• No te acuestes en la tierra húmeda porque ésta conduce la electricidad

Ante estas condiciones climáticas, la CEPC pide a la población no exponerse al riesgo: no cruzar por arroyos durante la presencia de las precipitaciones y evitar poner en peligro su integridad y la de su familia.

En caso de emergencia comunicarse al 9-1-1.

