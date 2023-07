Denuncian diputadas del PAN deterioro de carreteras

Publicidad - LB2 -

Colocan carteles para prevenir a automovilistas sobre el deterioro de los tramos federales

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Las diputadas federales del PAN Daniela Álvarez, Laura Contreras, Rocío González y Rocío Reza, circularon por la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez para señalar las pésimas condiciones en que se encuentran los tramos que están a cargo del gobierno federal.

Con cartelones y anuncios las diputadas de Acción Nacional pusieron sobre aviso a los automovilistas para que manejen con precaución en los puntos donde la carpeta asfáltica tiene pronunciados baches, grietas o bordes que ponen en peligro a quienes circulan por esa vía.

“Precaución, tramo peligroso a cargo de morena” es la leyenda que colocaron las diputadas en varios puntos, como protesta por la falta de mantenimiento, recursos y atención que el gobierno federal a negado a las carreteras de Chihuahua.

“Las carreteras federales no tienen presupuesto y tienen el descaro de decir que no le corresponde mantenimiento a Chihuahua para este año, y no solamente los vehículos se ven afectados sino que ya se han perdido vidas, este es el gobierno indolente de morena y exigimos una respuesta ya, pera dar solución al deterioro de las carreteras de Chihuahua” señalaron.

Cabe recordar que el bloque de las legisladoras chihuahuenses hizo un reclamo sobre el presupuesto asignado a las vías de comunicación de nuestro estado desde que se discutió el presupuesto de egresos.

