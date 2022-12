Denuncia morena corrupción en terna de aspirantes a Fiscal anticorrupción

La diputada Leticia Ortega reveló que algunos candidatos estuvieron afiliados al PAN

Chihuahua Chih (ADN/Adriana Saucedo) “De acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 122 Bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los 21 aspirantes que participaron en la Convocatoria, cumplieron con los requisitos. Sin embargo, siendo exhaustivos en el estudio de los perfiles, se buscó en los registros del Instituto Nacional Electoral, si alguno de los aspirantes contaba con alguna filiación partidista encontrando tres resultados positivos afiliados al partido Acción Nacional” expuso en tribuna la diputada de morena, Leticia Ortega Maynez.

Al presentar un voto razonado sobre la votación de la terna de aspirantes a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, Ortega Maynez reveló que, Oscar Jan Ernstsson Hernández, desde el 26 de noviembre de 2015; Luis Abelardo Valenzuela Holguín, desde el 1° de junio de 1986 y Jesús Roberto Cendón Muñoz, desde el 6 de mayo de 2005 estuvieron afiliados al PAN.

“ Es importante ya que el Fiscal Anticorrupción debe ser ajeno a cualquier Partido Político y debe tener total autonomía del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General. A través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se dotó a las fiscalías anticorrupción de autonomía, confiando en que, al alejarlas de la influencia de otros órganos —principalmente del Ejecutivo—, el combate a la corrupción desde el ámbito penal estaría libre de presiones de índole política y financiera” destacó la morenista.

Y es que un perfil adecuado garantiza que la selección de quien ocupe el cargo se realice considerando la idoneidad de los candidatos, y no su cercanía o afinidad con grupos de interés o grupos de poder. Uno de esos principios es la autonomía de la Fiscalía respecto del Poder Ejecutivo, que debe traducirse no sólo en una autonomía orgánica y patrimonial, sino también en la garantía de que no habrá injerencia o presiones directas o indirectas que puedan provenir de esta rama del poder público. Explícitamente, de acuerdo a estándares internacionales, las instrucciones de no investigar en un caso concreto deberían estar prohibidas, enfatizaron los morenistas.

