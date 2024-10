Advierten sobre fumigadores ilegales ofreciendo servicios contra el dengue en Delicias

Publicidad - LB2 -

Autoridades en Delicias advierten sobre fumigaciones fraudulentas contra el dengue, reiterando que el servicio oficial es gratuito.

Delicias, Chih. (ADN/Staff) – La coordinación de Protección Civil en Delicias ha aclarado que las fumigaciones contra el dengue que se están llevando a cabo en la ciudad son totalmente gratuitas. Desde el comienzo de esta campaña, se ha garantizado a la ciudadanía que no tendrán que pagar por este servicio. Las autoridades municipales instan a los habitantes a no caer en engaños y no abonar dinero por las fumigaciones, ya que los fumigadores oficiales están debidamente identificados y se desplazan en vehículos oficiales.

Patricio Barrera Juárez, titular de Protección Civil en Delicias, ha informado que se han detectado a dos personas que, con mochilas de fumigación, se están presentando en las colonias para ofrecer este servicio, asegurando pertenecer a un programa del gobierno federal. Sin embargo, estas personas no cuentan con la autorización de la Secretaría de Salud ni de Protección Civil, y carecen de acreditación que respalde sus acciones, lo que pone en duda la procedencia y seguridad de los productos que utilizan.

Ante esta situación, Protección Civil ha hecho un llamado enérgico a la población para que no entregue “ni un solo peso” a estas personas, ya que los servicios oficiales proporcionados por el municipio y el equipo de vectores del Gobierno del Estado son completamente gratuitos. Se ha enfatizado que ningún organismo gubernamental local o estatal está cobrando por la fumigación contra el dengue en la ciudad.

Es importante recordar a la población que el personal autorizado está claramente identificado y siempre se traslada en vehículos oficiales. Asimismo, las autoridades han advertido que los productos químicos utilizados por las personas no autorizadas carecen de licencia sanitaria y permisos municipales o estatales. Por ello, se les ha pedido a los ciudadanos que, en caso de encontrarse con estos individuos, los reporten de inmediato al 911 para evitar posibles riesgos para la salud pública.

En resumen, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y alerta ante posibles intentos de estafa relacionados con las fumigaciones contra el dengue. Es fundamental confiar únicamente en los servicios oficiales proporcionados por las autoridades competentes y reportar cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la salud de la población.

