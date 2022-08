Da razón TEE a Juan Carlos Loera

Determina, por mayoría de votos, que los comentarios que realizó para criticar las declaraciones de María Eugenia Campos en una entrevista periodística, no constituyen una infracción por violencia política en razón de género

Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Por mayoría de votos, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua declaró inexistente la infracción de Violencia Política en Razón de Género por manifestaciones realizadas por un funcionario público, con un voto en contra de la magistrada presidente, Roxana García Moreno.

- Publicidad - HP1

A través de un comunicado, el órgano dio a conocer que este martes 23 de agosto de 2022, el TEE declaró que las manifestaciones emitidas por el delegado de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, en una entrevista periodística al emplear un refrán popular y explicar su opinión sobre comentarios hechos por la gobernadora, María Eugenia Campos Galván,, no constituyen una infracción.

El dictamen se dio con el voto a favor de los cuatro Magistrados que integran el pleno del Tribunal dentro del procedimiento especial sancionador número 30 del presente año.

En la resolución, agrega el documento, se consideró que las expresiones denunciadas no tuvieron como finalidad menoscabar los derechos políticos de la víctima en su calidad de mujer.

Además, están protegidas por la libertad de expresión y deben de ser analizadas en su contexto, por lo que no afectaron a la mandataria estatal por el hecho de ser mujer.

La magistrada presidente, Roxana García Moreno, emitió un voto particular ya que, desde su perspectiva, en el caso concreto sí se cumplen con los cinco elementos necesarios para que se actualice la infracción.

Expuso que analizando la conducta bajo un enfoque y perspectiva de género, se advierte el empleo de un refrán con una fuerte carga de estereotipos que, al usarse, afecta desproporcionadamente por el hecho de ser mujer.

Sobre el hecho, Loera de la Rosa expresó en sus redes sociales que se reafirma lo que ha dicho desde el primer momento, el o la gobernadora en turno está sujeta a juicio por su importante cargo, y no por su género.

“Me siento satisfecho de que finalmente la justicia y la verdad sean la conclusión, mientras reitero mi respeto para toda persona sin distingo, como me he dirigido siempre no solo en el servicio público”, escribió.