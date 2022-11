Da PAN banderazo de inicio de la gran campaña rumbo al 2024

Acuden cuadros políticos de los Comités Directivos Municipales a encuentro de capacitación encabezado por el CDE.



Chihuahua, Chih.- En el encuentro de capacitación con dirigentes de Comités Municipales del Partido Acción Nacional, que tuvo lugar este fin de semana, el panismo cerró filas en torno a las elecciones del 2024 y estableció compromisos puntuales para garantizar la protección de los intereses de los chihuahuenses; en torno a los atentados contra la democracia y los embates de Morena en su afán de coartar garantías individuales.

Gabo Díaz, presidente estatal, dijo que el PAN impulsará a los mejores activos en las próximas elecciones, convencidos que el partido es la mejor alternativa ante la decepcionante actuación de Morena en el gobierno.

Conscientes de las necesidades de la población, los líderes panistas coincidieron en qué es urgente el rescate del Seguro Popular, las Estancias Infantiles, programas que eliminó Morena por desinterés y revanchismo político.

Asimismo, plantearon la necesidad de que se garantice el abasto de medicinas para el cáncer y para enfermedades generales.

Los temas que se desarrollaron en este ciclo de conferencias, que tuvo como sede la capital del estado, al que acudieron dirigentes de los comités locales, líderes de sectores y militantes, fueron; “Coyuntura Nacional”, a cargo de la diputada federal Daniela Álvarez, en cuya ponencia se analizaron las políticas de la administración federal y su impacto negativo en la vida cotidiana.

Asimismo, se abordaron temas como la Participación Política de la Mujer, Fiscalización, Logros de Gobierno, Capacitación y Afiliación y estructura electoral, entre otros.

En el mismo evento, rindieron protesta 38 presidentes locales del partido y sus fórmulas, quienes estarán al frente de las responsabilidades en sus ayuntamientos.

Díaz, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, aseveró que, en contra de los gobiernos deshumanizados de Morena, que buscan conservar el poder; «con estrategias de coacción del voto a su favor a través de la entrega de dinero disfrazada de programas sociales»; «el PAN es la alternativa y por ende lanzará a sus mejores candidatos en los próximos comicios».

“Morena, nos quitó el Seguro Popular, por el INSABI, del que no sabemos si existe o no; los mexicanos se están muriendo porque cancelaron los tratamientos para el cáncer, porque no les importa que la gente cuide su salud, les importan sus votos”. La alternativa es el PAN, que como sabemos, en el gobierno de Chihuahua prioriza la salud y atiende los vacíos que corresponde llenar a la federación, insistió.

Cabe mencionar que el encuentro se realizó en preámbulo a la 25 Asamblea Nacional Ordinaria para ratificar al Consejo Nacional 2022-2025, y su 19 Asamblea Nacional Extraordinaria para reformar los Estatutos Generales del partido y renovar su Programa de Acción Política, con verificativo el próximo fin de semana.

En este sentido, el presidente Gabo Díaz, finalizó informando que el panismo saldrá a las calles para sumarse a la defensa del INE, esta vez apoyando en la gran marcha nacional que busca protegerlo de las garras del gobierno federal.

