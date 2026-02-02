Cuestiona Loya críticas a la Torre Centinela y pide no politizar la seguridad

Publicidad - LB2 -

El titular de la SSPE califica de irresponsables los señalamientos del alcalde de Ciudad Juárez.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, rechazó las declaraciones del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien calificó a la Torre Centinela como un “mugrero”, y sostuvo que dichos señalamientos están descontextualizados y resultan irresponsables por el impacto que tienen en un tema sensible como la seguridad pública.

El funcionario estatal afirmó que existe un esfuerzo histórico del Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Maru Campos, para mejorar las condiciones de seguridad, particularmente en Ciudad Juárez, una de las zonas que —dijo— enfrentaba los mayores niveles de violencia al inicio de la administración.

“Es muy irresponsable querer trivializar el tema, aparte, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la gobernadora Maru Campos han acordado que este tema de seguridad no se debe politizar”.

Loya recordó que, al inicio del actual gobierno estatal, Chihuahua enfrentaba crisis de inseguridad de dimensiones históricas, lo que obligó a actuar con rapidez y visión de largo plazo, situación que dio origen al programa Centinela, concebido como una estrategia integral basada en inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional.

El secretario explicó que Centinela no se limita a infraestructura física, sino que implica una transformación profunda del modelo de seguridad, con énfasis en la dignificación de los cuerpos policiales, el fortalecimiento de la coordinación con la Federación y los municipios, y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.

Asimismo, destacó que la plataforma Centinela ha sido reconocida a nivel internacional y que, de acuerdo con datos oficiales, ha contribuido a una reducción del 45 por ciento en los homicidios en el estado.

En relación con los señalamientos directos sobre la Torre Centinela, Loya subrayó que se trata de mucho más que un edificio, al considerarla una herramienta estratégica como centro de mando que ya está generando resultados operativos.

“A quienes dudan por su desconocimiento, falta de visión y falta de interés, los invito a que vayan a conocer cómo funciona Centinela”.

El titular de la SSPE añadió que el proyecto contempla una colaboración permanente con agencias de Estados Unidos, incluida la DEA, para el combate a la delincuencia organizada, lo que —dijo— ha generado incomodidad en algunos sectores.

Finalmente, Gilberto Loya reiteró que el Gobierno del Estado no entrará en confrontaciones políticas ni en “dimes y diretes”, y sostuvo que la prioridad seguirá siendo la seguridad de las familias chihuahuenses.

