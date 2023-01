Se invertirán 32 mdp del Repuve en 72650 m2 en rehabilitación de asfalto y pavimentación

El presidente municipal Beto Pérez informó que están por iniciar proyectos de pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de carpeta asfáltica, en un total de 72650 m2, que serán financiados con los primeros 32 millones de pesos procedentes del Registro Público Vehicular (Repuve).



Cuauhtémoc, Chih. – Los tres proyectos de pavimentación con concreto hidráulico son los siguientes:

*Calle 94, entre bulevar Fernando Baeza y calle Halcones: 6692 m2*C. Francisco Mujica, entre Circuito Santa Isabel y C. Profesora Inés Gutiérrez Meléndez, y C. Rosalío Hernández, entre C. Francisco Mujica y C. Pánfilo Natera: 6230 m2*C. Valle de Calamuchita, entre av. Colombia y C. Valle de Sula, y C. Valle de Sula, entre C. Valle de Calamuchita y av. Arroyo San Jorge: 4288 m2

Los cuatro proyectos de rehabilitación de carpeta asfáltica son los siguientes:

*Vialidad Venezuela, entre C. Ingeniería y Av. Tecnológico: 15400 m2*Av. Mariano Jiménez, entre av. 16 de Septiembre y Calzada Cuauhtémoc: 21000 m2*C. Belisario Chávez, entre Vialidad Venezuela y av. Colombia, y C. Sexta, entre C. Deportes y C. Presa El Rejón: 12040 m2*Av. Agustín Melgar, en tres tramos: av. Baja California y av. Manuel Ojinaga, av. Ignacio López Rayón y av. José María Morelos; y av. Reforma y av. Ferrocarril; por un total de 7000 m2.

El alcalde Elías Humberto Pérez Mendoza comentó que están por llegar 10 millones de pesos más procedentes del Repuve, cuyos proyectos ya fueron enviados por parte del Gobierno Municipal de Cuauhtémoc. Además llegarán 9 millones de pesos que se destinarán a proyectos similares pero en los seccionales.

