Convoca Francisco Sánchez a amparo masivo contra registro obligatorio de celulares

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El legislador de Movimiento Ciudadano llamó a los ciudadanos a sumarse a una jornada jurídica este martes frente al Congreso del Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, convocó a la ciudadanía a participar en una jornada masiva de amparos contra el registro obligatorio de teléfonos celulares, programada para este martes 23 de junio a las 6:00 de la tarde en el exterior del Congreso del Estado de Chihuahua.

El legislador informó que durante la actividad los asistentes podrán firmar recursos legales para incorporarse a una estrategia jurídica que busca impedir la aplicación de la medida y proteger, según señaló, la privacidad y los datos personales de los usuarios de telefonía móvil.

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Sánchez Villegas sostuvo que la reciente ampliación del plazo para cumplir con el registro representa una respuesta a la inconformidad expresada por diversos sectores de la población y reiteró su rechazo a la implementación de este mecanismo.

“Que lo escuche con claridad el régimen: los mexicanos de bien no queremos una prórroga. No queremos que nos concedan unos días más para entregar nuestra libertad”.

El diputado argumentó que la intención de su movimiento es lograr la eliminación definitiva del registro obligatorio de celulares mediante acciones legales colectivas y la participación ciudadana.

Asimismo, afirmó que la prórroga anunciada por las autoridades refleja la presión ejercida por quienes se oponen a la medida y consideró que existe una creciente resistencia social contra lo que calificó como un sistema de vigilancia.

Durante su mensaje, el representante de Movimiento Ciudadano adelantó que la promoción de amparos continuará en distintos municipios de Chihuahua y en otras entidades del país mientras permanezca vigente el plazo establecido para el registro.

“Vamos a recorrer el país, plaza por plaza, ciudad por ciudad y estado por estado, promoviendo amparos masivos”.

Sánchez Villegas indicó que la estrategia contempla actividades de organización ciudadana y difusión jurídica con el propósito de sumar más participantes a los recursos de amparo que impulsa su bancada.

La convocatoria se enmarca en el debate nacional sobre las disposiciones relacionadas con el registro de líneas telefónicas y el alcance de las medidas orientadas al control y verificación de usuarios de servicios de telecomunicaciones.

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