Continuará CURP biométrica en Chihuahua pese a amparos

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El Registro Civil prevé reactivar módulos en junio y mantiene el programa como voluntario en fase piloto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La expedición de la CURP biométrica continuará en el estado de Chihuahua, pese a resoluciones judiciales que han frenado su obligatoriedad en casos particulares, informó la titular del Registro Civil, Margarita Alvídrez.

La funcionaria explicó que los amparos otorgados tienen efectos individuales, por lo que no detienen la implementación del programa en la entidad, el cual se mantiene activo como parte de una estrategia piloto a nivel nacional.

“Somos respetuosos de la decisión que tome cada persona”.

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Alvídrez señaló que la CURP biométrica no es un trámite obligatorio, por lo que cada ciudadano puede decidir si proporciona o no sus datos biométricos, en tanto continúa la etapa de prueba y socialización del proyecto.

En cuanto a su operación, indicó que se prevé reactivar la instalación de módulos a partir del mes de junio, una vez que el Registro Nacional de Población (Renapo) asigne los recursos necesarios para su funcionamiento.

Actualmente, ya se encuentran en operación algunos módulos en oficinas del Registro Civil, como en Pueblito Mexicano, y se analiza la posibilidad de habilitar nuevos puntos, entre ellos en la zona de El Mezquital, como parte de la expansión gradual del programa.

La titular del Registro Civil también aclaró que este documento no es requisito indispensable para todos los trámites, debido a que su implementación aún se encuentra en fase piloto.

Finalmente, destacó que el avance del programa dependerá tanto de la disponibilidad de recursos federales como de la respuesta de la ciudadanía, mientras continúa su despliegue progresivo en el estado.