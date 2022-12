Continúa exhorto a la población ante el uso de calentones

Ante las bajas temperaturas que se han presentado y que continuarán durante los próximos días en la entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil, mantiene el exhorto a la población para que continúe con las medidas preventivas para evitar posibles accidentes, originarios del uso de calefactores que emanen monóxido de carbono y podrían iniciar un incendio dentro de los hogares o presentar fugas de gas.

Chihuahua, Chih .- La CEPC, indica que el monóxido de carbono es un gas incoloro, altamente tóxico producido ante la incorrecta combustión de gas u otras sustancias similares, por ello la gran importancia de permitir la adecuada ventilación al encender los calentones.

Ante el uso inadecuado de dichos aparatos, se pueden presentar diversos incidentes como intoxicaciones o explosiones por acumulación de gas; por ello se exhorta a la población a concientizar sobre los riesgos que esto conlleva.

La CEPC, con información del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, indica que las temperaturas bajas continuarán en el estado, por lo que es necesario atender las medidas preventivas que emitan las autoridades referentes a la instalación de calentones y uso debido de instalaciones eléctricas:

Para evitar incidentes se solicita que la población siga estas medidas preventivas:

• No dejar calefactores encendidos, así como adornos navideños durante la noche o al dormir.

• Los tanques de gas deben colocarse siempre al exterior de las viviendas, con una conexión con línea apropiada para gas y no de plástico.

• No dejar cerca de los calentones artículos que puedan incendiarse con facilidad.

• En caso de usar leña, no utilizar líquidos inflamables para encenderla.

• Mantener alerta del correcto funcionamiento del equipo de gas y cerciorarse de que la flama siempre sea de color azul, al tornase color amarillento o naranja, está realizando una mala combustión.

• Mientras está encendido, abre las ventanas entre 10 y 15 centímetros para permitir el flujo de aire.

Es importante atender estas recomendaciones, ya que de ellas depende la salud de las familias, ante cualquier emergencia comunicarse al 9-1-1.

