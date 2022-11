Comparece alcalde de Ciudad Juárez ante Comisión de Congreso

Explicó el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2023.

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Las y los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, se reunieron con el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, donde se le cuestionó sobre el incremento al proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que contempla su administración para el año 2023.

En su inicio, el alcalde Cruz Pérez Cuellar mencionó que no se había realizado una actualización de las tablas de valores unitarios en los últimos 16 años, lo que “causa conflicto en las finanzas de la ciudad fronteriza dado a que se encuentra un desfase en comparación con otros municipios de la entidad”.

“Estamos siendo responsables con la ciudad y me parece que es necesario que se explique de manera concreta que tenemos que realizar esta actualización a favor de Juárez; creo que estamos en lo correcto y agradezco la oportunidad de decirlo en este espacio”, determinó.

Por parte de las y los legisladores: Gabriel García Cantú cuestionó por qué no se actualiza la totalidad de las cuentas en Juárez y que es necesario que se haga esta actualización de manera paulatina y que no se afecte a la ciudadanía; Francisco Sánchez señaló que no es justo que “se cargue la mano a los ciudadanos” para adquirir recursos adicionales; Marisela Terrazas preguntó sobre qué certeza se tendrá en qué se invertirá el recurso por el Ayuntamiento.

En respuesta, el Alcalde de Ciudad Juárez refirió que se actualizó la totalidad de las cuentas existentes en la ciudad fronteriza y que se han recuperado 60 mil cuentas que presentaban rezago o que no pagaban el predial; determinó que sí se tendrá un recurso histórico para Juárez y que se invertirán en recursos para mejorar la calidad de servicio y atención a la ciudadanía, así como en el presupuesto participativo.

“Tenemos una ciudad devaluada por no actualizar las tablas de valores y lo que nos pone en desventaja, es algo que el Ayuntamiento no puede permitir; vamos a respetar la facultad del Congreso del Estado sobre qué es lo que pasará con nuestro proyecto y hay que recordar que con esto, se obtendrían 145 millones se captarían con el incremento que se establece en el proyecto de tablas de valores unitarias y se han recuperado 60 mil cuentas rezagadas”, concretó.

Por último, Pérez Cuellar refirió que no es sencillo que se pueda mejorar las condiciones urbanas por el crecimiento desmedido que se ha hecho en administraciones pasadas y que se impulsa la vivienda y construcciones verticales; “tratamos de ir mejorando la recaudación de rentas que tenemos y que nos podamos hacer de más recursos; en el tema del aeropuerto, estamos de acuerdo”.

También, las y los legisladores aprobaron el dictamen correspondiente a 13 de los 67 municipios del Estado, que no presentan cambios en sus tablas de valores para el ejercicio fiscal 2023, es decir: Aldama, Bachíniva, Casas Grandes, Galeana, La Cruz, Matachí, Morelos, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi.

Por otro lado, se analizará posteriormente cada uno de los proyectos de los 53 municipios restantes y que presentan una inflación en sus proyectos de Tablas de Valores Unitarias de Suelo y Construcción en más del 8.7 por ciento en promedio.

Cabe mencionar que dentro de estos trabajos estuvieron presentes, las y los diputados: Luis Aguilar en su calidad de presidente, Edgar Piñón como secretario, así como las y los vocales: América García, Alfredo Chávez, Carla Rivas y Benjamín Carrera, además de Francisco Sánchez, Gabriel García Cantú, Marisela Terrazas, Oscar Avitia y Noel Chávez.

