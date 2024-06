Comienza reembolso de gastos de licencia de funcionamiento a estancias infantiles

Publicidad - LB2 -

El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), informó a los afiliados al Programa de Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la Niñez, sobre el proceso de reembolso de los gastos generados por el trámite de licencia de funcionamiento correspondiente a este año.

Chihuahua, Chih .- El primer paso para efectuar dicho trámite, es que las personas responsables de las estancias interesadas, agenden una cita con el área de licencias de acuerdo a su ubicación: Zona Norte, en Abraham Lincoln #1320, Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, teléfono (656) 629-33-00 ext. 55183.

En zona centro, en calle 29 número 501, col. Santo Niño., teléfono: (614) 414-80-41 Chihuahua; y en la zona sur, en periférico Sierra Tarahumara número 240A, col. Obrera, en Guachochi, teléfono (614) 109-56-66.

Este reembolso puede ser hasta por un monto de 15 mil pesos, y es para las estancias que cumplan con los criterios y requisitos que se describen a continuación:

a) Afiliación al Programa de Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la Niñez 2024

b) Identificación Oficial vigente

c) CURP de la prestadora de servicio del año en curso

d) Comprobante de domicilio particular de la Prestadora de Servicio y del Centro de Atención Infantil que no sea mayor a 3 meses

e) Licencia de Funcionamiento Vigente.

f) Facturas y/o recibos oficiales de gastos generados del trámite de la licencia de funcionamiento.

El Ichdii reitera su compromiso de apoyo y colaboración con las estancias infantiles del estado de Chihuahua.

