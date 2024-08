Clausura Gobernación Estatal 19 establecimientos en la última semana

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, informó que durante la semana del 29 de julio al 4 de agosto, se efectuaron 267 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con resultado de 19 clausuras.

Chihuahua, Chih .- Las clausuras fueron las siguientes:

• Tienda de abarrotes “Paty”, por falta de licencia de uso de suelo (Chihuahua)

• Tienda de abarrotes “Corona Extra”, por falta de revalidación 2024 y falta de licencia de uso de suelo (Chihuahua)

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Samaniego”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Jardines de Oriente”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Licorería “El Gendarme”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Restaurante “Milano Café Bistrot”, por operar sin permiso provisional y no dar facilidades (Chihuahua)

• Restaurante bar “The Normal”, por menores de edad al interior, violación de giro y no dar facilidades (Chihuahua)

• Licorería en tienda de autoservicio “Liquor Cheve”, por falta de revalidación 2024 y violación de giro (Chihuahua)

• Establecimiento sin denominación, por no contar con permiso para evento con consumo de alcohol (Chihuahua)

• Tienda de abarrotes “Rodríguez”, por violación de giro (Casas Grandes)

• Restaurante bar “Queens Pub”, por violación de giro y promociones (Casas Grandes)

• Tienda de abarrotes “Six Ramírez”, por operar sin licencia y falta de revalidación 2024 (Juárez)

• Jardín “Nápoles”, por no contar con permiso (Juárez)

• Jardín “D´Sofia”, por no contar con permisos (Juárez)

• Establecimiento sin denominación, por no contar con permisos (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Paso del Norte”, por falta de revalidación 2024 (Juárez)

• Terraza “Amil”, por no contar con permisos (Juárez)

• Terraza “Caeli”, por no contar con permisos (Juárez)

• Jardín “Esperanza”, por no contar con permisos (Juárez)

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en esta materia, en todo el territorio estatal.

- Publicidad - HP1

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.