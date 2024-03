Clausura Gobernación Estatal 12 establecimientos

Publicidad - LB2 -

La Subsecretaría de Gobernación del Estado, informó que como parte de un operativo de inspección realizado en 266 establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, efectuó 12 clausuras, 2 decomisos y 7 suspensiones, por incumplir con la normatividad vigente.

Chihuahua, Chih .- Las clausuras fueron las siguientes:

• Restaurante bar “The Normal”, por menor de edad con consumo de bebidas alcohólicas y no dar facilidades para la inspección (Chihuahua).

• Salón de eventos “Terraza Cantera”, por menores de edad con consumo de bebidas alcohólicas, extracción, sobre aforo, cobro de cover y barra libre (Chihuahua).

• Centro nocturno “1-2-3”, por prostitución (Delicias).

• Centro nocturno “La Sonaja”, por 3 menores de edad en evidente estado de ebriedad (Cuauhtémoc).

• Salón de baile “Salón Luxor”, por extracción y operar fuera de horario (Cuauhtémoc).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Arquitectos”, por doble denominación y promoción (Ciudad Juárez).

• Tienda de autoservicio “Modelorama 12”, se clausura refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

• Salón de baile “Cowboys Discoteque (Enigma)”, por hechos de sangre, operar fuera de horario y doble denominación (Ciudad Juárez).

• Restaurante bar “Don Diablo (Chronos)”, por doble denominación (Ciudad Juárez).

• Licorería en tienda de autoservicio “Chi Six km 20”, clausura de refrigerador por permiso provisional vencido (Ciudad Juárez).

• Restaurante bar “Contenedor (La Chilanga)”, extracción de bebidas alcohólicas (Ciudad Juárez).

• Mariscos “El Bucanero”, por no contar con documentación (Ciudad Juárez).

- Publicidad - HP1

Las suspensiones fueron las siguientes:

• Licorería “Los Portales”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Restaurante “El Vaquero Steak and Snack House”, por falta de revalidación (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Modelorama El Noveno”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Licores MM”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Mis Nietos”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Restaurante “Villa del Mar”, por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Retorno”, por acta no atendida (Chihuahua).

Los decomisos fueron los siguientes:

• Restaurante bar “Contenedor (La Chilanga), por botellas sin marbete (Ciudad Juárez).

• Mariscos “El Bucanero”, bebidas alcohólicas por no contar con documentación (Ciudad Juárez).

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.