Clausura Estado 21 establecimientos durante período del 29 de enero al 4 de febrero

La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Gobernación informa que durante el período del 29 de enero al 4 de febrero se realizó un operativo de supervisión e inspección en 375 establecimientos que comercializan y/o expenden bebidas alcohólicas.

Chihuahua, Chih .- En este operativo se realizaron 21 clausuras: 4 en Chihuahua, 2 en Delicias, 9 en ciudad Juárez y 6 Villa Ahumada; 2 suspensiones y 7 decomisos.

Las clausuras fueron las siguientes:

• Clavichevy por venta sin permiso (Cd. Chihuahua).

• Restaurante Bar “C-19 Sendero” por hechos de Sangre (Riña) con detonación de arma de fuego, guardias sin cédula (Cd. Chihuahua)

• Restaurante Bar “La 18” por hechos de sangre (riña), no contar con seguridad y personal con aliento alcohólico (Cd. Chihuahua).

• Restaurante Bar “El Botanero y Puerta de Alcalá” por extracción de bebidas y operar fuera de horario (Cd. Chihuahua).

• Fogo Gaucho por falta de licencia de bebidas alcohólicas, falta de licencia de uso de suelo, falta de dictamen de aforo, falta de revalidación 2023, copia simple de licencia de bebidas alcohólicas de diverso establecimiento (Cd. Delicias).

• Alfogatto por falta de licencia de bebidas alcohólicas (Cd. Delicias).

• Tienda de Abarrotes “Super Six Portal del Roble” se clausuro refrigerador por violación de girop (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Yajaira (Modelorama) por violación de giro (Cd. Juárez).

• Bar “Vercia Night Club (Hi)” por permiso provisional vencido (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Chi Six Genesis” por no contar con documentación de bebidas alcohólicas (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Modelorama 135” por violación de giro (Cd. Juárez).

• Establecimiento “San Miguel” por hechos violentos y operar fuera de horario (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Super Six Nayeli” por violación de giro (Cd. Juárez).

• Restaurante Bar “Patio Mamitas” por encontrar botella con contenido diferente al original (Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Six Termo #3” por operar fuera de horario(Cd. Juárez).

• Tienda de Abarrotes “Jonathan” por no contar con documentación de bebidas alcohólicas (Cd. Villa Ahumada).

• Licorería “Chi Six Laurita” por no contar con revalidación 2023, por encontrar botellas sin marbete y extintor vencido (Cd. Villa Ahumada).

• Expendio Villa Alegre por no contar con documentación de bebidas alcohólicas (Cd. Villa Ahumada).

• Licorería “Chi Six Armida” se clausuraron refrigeradores por violación de giro (Cd. Villa Ahumada).

• Licorería “Super Six Villa Ahumada” por encontrar botellas sin marbete (Cd. Villa Ahumada).

• Tienda de Abarrotes “Ale” se clausuraron refrigeradores por permiso provisional vencido (Cd. Villa Ahumada).

Respecto a las suspensiones fueron las siguientes:

• Licorería en tienda de autoservicio “Mini Super El Paso” por no cubrir sanciones anteriores y falta de licencia de uso de suelo (Cd. Chihuahua).

• Restaurante ” Modelorama 69″ por violación de giro y falta de licencia de uso de suelo (Cd. Chihuahua).

Los decomisos fueron los siguientes:

• Restaurante Bar con pista de baile “El Palestino” se decomisaron bebidas alcohólicas caducas (Cd. Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Zona Cero III” cerveza caduca sin acreditar (Cd. Chihuahua).

• Fogo Gaucho se decomisaron diversas bebidas alcohólicas (Cd. Delicias).

• Abarrotes Jonathan se decomisaron bebidas alcohólicas (Cd. Villa Ahumada).

• Super Six Villa Ahumada se decomisaron botellas sin marbete (Cd. Villa Ahumada).

• Licorería en tienda de autoservicio “Chi Six Laurita” se decomisaron botellas sin marbete (Cd. Villa Ahumada).

• Restaurante Bar “Patio Mamitas”, se decomisó botella con contenido diferente al original (Cd. Juárez).

Con estas acciones Gobierno del Estado reitera el compromiso por hacer cumplir la ley en esta materia a establecimientos que comercializan y/o expenden bebidas alcohólicas, donde estos operativos continuarán en todo el territorio estatal.

