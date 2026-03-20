Refrenda Bonilla respaldo al magisterio en Chihuahua durante pleno del SNTE

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El alcalde destacó programas educativos y apoyos a docentes en el marco del Pleno Seccional de la Sección 8.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, refrendó su compromiso con el magisterio durante su participación en el Pleno Seccional Extraordinario de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El edil destacó que la educación constituye un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y humano, al reconocer el papel de las y los docentes en la formación de nuevas generaciones en el estado.

“La vocación del magisterio ha sido, históricamente, uno de los pilares que sostienen la esperanza y el rumbo del país”.

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Bonilla señaló que su administración ha impulsado políticas públicas orientadas a fortalecer el ámbito educativo, entre ellas la entrega de más de 17 mil becas de excelencia académica y formación, dirigidas a estudiantes de distintos niveles.

Asimismo, informó que más de 130 mil alumnas y alumnos han recibido útiles escolares gratuitos, lo que representa un apoyo directo a la economía familiar y contribuye a la permanencia en las aulas.

El alcalde subrayó que el fortalecimiento educativo también implica respaldar al magisterio, por lo que destacó avances como la regularización del terreno del Hotel del SNTE, un proceso pendiente desde 1998, que permitirá la construcción de la Casa del Maestro.

Además, indicó que mediante el Programa de Certeza Patrimonial se ha brindado apoyo a trabajadores de la educación, con la autorización de más de mil 300 traslaciones de dominio y la condonación superior a 34 millones de pesos, acciones orientadas a otorgar seguridad jurídica a su patrimonio.

El edil reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la educación y reconocer la labor docente, como eje clave en el desarrollo de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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