Reconoce Bonilla a Erick Portillo por medalla histórica en Mundial de Atletismo Indoor

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El atleta chihuahuense logró plata en salto de altura y estableció nuevo récord nacional.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla reconoció al atleta chihuahuense Erick Josué Portillo Rodríguez por obtener la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026, celebrado en Polonia, resultado que marca un hecho histórico para el deporte mexicano.

El edil destacó que Portillo se convirtió en el primer mexicano en ganar una medalla en salto de altura en esta competencia internacional, además de imponer un nuevo récord nacional con una marca de 2.30 metros.

“¡Chihuahua vuela alto! Erick Josué Portillo Rodríguez se convierte en el primer mexicano en la historia en ganar una medalla en salto de altura en un Campeonato Mundial de Atletismo Indoor”, expresó.

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El logro también representa uno de los primeros resultados del programa municipal “Meta Olímpica”, mediante el cual se impulsa el desarrollo de talentos deportivos con proyección internacional.

Durante la competencia, el atleta superó alturas de 2.17 y 2.22 metros en su primer intento, posteriormente alcanzó los 2.26 metros en su segundo salto, y finalmente logró los 2.30 metros, consolidando una de las actuaciones más destacadas del atletismo mexicano en este tipo de certámenes.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará respaldando a deportistas locales a través de este programa, con el objetivo de fortalecer su preparación y presencia en competencias internacionales.

Este resultado posiciona a Erick Portillo entre la élite mundial del salto de altura, al tiempo que coloca a Chihuahua en el panorama internacional del atletismo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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