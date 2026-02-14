Celebra Marco Bonilla Día de San Valentín con adultos mayores de clubes del Abuelo

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua llevó mariachi, flores y obsequios a tres grupos de personas mayores en la capital

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla sorprendió a integrantes de los clubes del Abuelo “Grandes Esperanzas”, “Tesoro de la Experiencia” y “San Jorge” con una presentación de mariachi para conmemorar el Día de San Valentín, en el marco de sus reuniones periódicas.

Durante la convivencia, el edil acudió para compartir una tarde con las y los adultos mayores, a quienes se les entregaron flores, paletas en forma de corazón y abrazos como muestra de afecto y reconocimiento. La actividad se desarrolló como parte de los encuentros recreativos que estos grupos realizan de manera regular.

En su mensaje, el presidente municipal destacó la importancia de las personas mayores en la vida comunitaria de la ciudad y expresó su aprecio hacia quienes integran estos espacios de convivencia.

“Esta gran fiesta es para recordarles lo importante que son para mí, a quienes considero mis amigos”.

La jornada estuvo acompañada por música regional mexicana interpretada por mariachi, lo que permitió a las y los asistentes corear canciones tradicionales y fortalecer el ambiente de convivencia.

Los Clubes del Abuelo forman parte de las estrategias municipales orientadas a promover la integración social y el bienestar emocional de las personas adultas mayores, mediante actividades culturales y recreativas que favorecen su participación activa en la comunidad.

El encuentro concluyó en un ambiente festivo, en el que los asistentes compartieron alimentos y música en una fecha dedicada a la celebración del afecto y la amistad.

