Activa Marco Bonilla línea 800 del IMPAS para atención inmediata en crisis en Chihuahua

El servicio brinda apoyo psicológico gratuito las 24 horas y reconoce a 600 jóvenes del programa Conectar para Cuidar.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla puso en funcionamiento la nueva marcación corta 800 para la línea de atención en crisis del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), con el objetivo de facilitar el acceso inmediato a apoyo psicológico gratuito, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año.

Durante el acto, el presidente municipal explicó que la línea ya operaba previamente, pero contaba con un número extenso que dificultaba su memorización, por lo que la nueva marcación 800 busca reducir barreras de acceso para personas que atraviesan situaciones emocionales críticas.

“Hoy lo hacemos sencillo con el nuevo número 800, porque cuando alguien pide ayuda, cada segundo cuenta”, expresó Marco Bonilla.

El edil detalló que durante el año pasado la línea de atención recibió mil 879 llamadas, de las cuales 127 estuvieron relacionadas con ideación suicida, lo que evidencia la relevancia de contar con servicios profesionales, accesibles y de respuesta inmediata en materia de salud mental.

En el mismo evento, se entregaron reconocimientos a 600 jóvenes que participaron en el programa Conectar para Cuidar, una estrategia enfocada en el acompañamiento entre pares y la promoción de la salud mental dentro de comunidades estudiantiles.

El director del IMPAS, Luis Arrieta, destacó el compromiso y la vocación de servicio de las y los estudiantes que participaron en el programa PARES, señalando que el cuidado colectivo fortalece el tejido social y la atención temprana de crisis emocionales.

De manera simbólica, se entregaron reconocimientos a Jorge Medina, Itzel Baeza, Bania Adame, Derek Torres y Sofía Torres, en representación de las y los jóvenes capacitados, quienes recibieron el documento que acredita su participación en el programa.

A nombre de las y los estudiantes, Sofía Torres subrayó que la juventud enfrenta presiones emocionales que dificultan pedir ayuda, y que las herramientas adquiridas permiten prevenir autolesiones, suicidios, acoso escolar y aislamiento social, además de generar impacto positivo en su entorno.

Por su parte, el comisionado Estatal de Atención a las Adicciones, Javier González, en representación de la gobernadora Maru Campos, reconoció al Municipio de Chihuahua como referente estatal en la implementación de políticas públicas orientadas a la atención de urgencias emocionales y salud mental comunitaria.

