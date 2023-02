Celebra María Antonieta Pérez sentencia a García Luna

Publicidad - LB3 -

«Espero que también pague Calderón» dice la morenista





Juárez Chih (ADN/Adriana Saucedo) La diputada María Antonieta Pérez Reyes indicó que celebra el triunfo de Estados Unidos sobre Genaro García Luna, con la conclusión del juicio contra este, en el que se le encontró culpable por la Corte para el Distrito Este de Nueva York de cuatro delitos.



«Nunca seré una persona doble cara, y tengo muy firmes mis convicciones celebro la condena a García Luna, y es urgente que el ex presidente Felipe Calderón sea juzgado y sentenciado por complicidad con García Luna, pues es inadmisible pensar que el ex presidente no conocía lo hecho por su secretario de seguridad» subrayó la legisladora.



Destacó que el Estado Mexicano tiene la obligación de combatir al crimen organizado en todos sus niveles. Y en que su momento como ex diputada federal, en el 2009, haya confiado en el ex presidente Felipe Calderón, no la hace más que responsable de haber estado mal informada. “Si en esa época, en el 2009, yo como muchos actores políticos, hubiéramos tenido información privilegiada y de seguridad nacional, como seguramente la tenía Gerardo Fernández Noroña, otra hubiera sido la historia de México con esa absurda guerra” explicó.



“Sin embargo hoy, queda claro de manera contundente, que el ex presidente Felipe Calderón y su secretario de seguridad, Genaro García Luna, iniciaron una guerra pactada con grupos criminales de su elección, por este motivo, por toda la incertidumbre y otros motivos más, es que yo decidí, hace seis años, renunciar a una militancia de 20 años en Acción Nacional, y con el tiempo creo que fue una decisión congruente y necesaria de mi parte” detalló Pérez Reyes.

